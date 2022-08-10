Kılıçdaroğlu’nun ’fabrika açmadılar’ algısına uydu görüntülü cevap: Nasıl bu hale geldi?

KILIÇDAROĞLU'NUN FABRİKA ALGISI ÇÜRÜDÜ: 192'DEN 336'YA ÇIKTI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına "2002 yılında çoğu yapım aşamasında olan ve ülkemizin belli illerine toplanmış 192 OSB'miz vardı. Biz yaptığımız devasa yatırımlarla hem eksikleri tamamladık hem de bu sayıyı 336'ya çıkardık. Sadece son 2 senede projelerini tamamladığımız OSB sayımız 25 oldu. Emin olun, kurduğumuz ya da genişlettiğimiz OSB'ler o kadar hızlı doluyor ki ben bile takip edemiyorum." diyerek yanıt vermişti.