Kılıçdaroğlu'nun 'fabrika açmadılar' algısına uydu görüntülü cevap: Nasıl bu hale geldi?
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun AK Parti hükümetini hedef alan, "Hiç fabrika açmadılar" algısını uydu görüntüleriyle çürüttü. Adana ve Antalya Organize Sanayi Bölgelerinin 20 yıllık değişimini paylaşan Bakan Varank, "Birilerinin ısrarla iddia ettiği gibi AK Parti döneminde hiç fabrika açılmadıysa, Organize Sanayi Bölgesi nasıl bu hale geldi?" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, AK Parti hükümetinin hiç fabrika açmadığını öne sürerek, "'Fabrikaları kapattık, elimizi avucumuzu açtık. Biz 'her fabrika bir kaledir, onurdur, alın teridir, üretimdir, istihdamdır, Türkiye'nin itibarına katkıdır' diyoruz." demişti.
KILIÇDAROĞLU'NUN FABRİKA ALGISI ÇÜRÜDÜ: 192'DEN 336'YA ÇIKTI
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına "2002 yılında çoğu yapım aşamasında olan ve ülkemizin belli illerine toplanmış 192 OSB'miz vardı. Biz yaptığımız devasa yatırımlarla hem eksikleri tamamladık hem de bu sayıyı 336'ya çıkardık. Sadece son 2 senede projelerini tamamladığımız OSB sayımız 25 oldu. Emin olun, kurduğumuz ya da genişlettiğimiz OSB'ler o kadar hızlı doluyor ki ben bile takip edemiyorum." diyerek yanıt vermişti.
UYDU GÖRÜNTÜLERİYLE YANIT
Bakan Varank, CHP liderinin iddialarına bugün uydu görüntülerini paylaşarak bir kez daha yanıt verdi.
"HİÇ FABRİKA AÇILMADIYSA NASIL BU HALE GELDİ?"
Twitter hesabından Adana ve Antalya Organize Sanayi Bölgelerinin fotoğraflarını paylaşan Bakan Varank, "Hadi soralım... Birilerinin ısrarla iddia ettiği gibi AK Parti döneminde hiç fabrika açılmadıysa, Organize Sanayi Bölgesi nasıl bu hale geldi?" diye sordu.
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