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Başkan Erdoğan'dan Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor onuruna yemek

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Giriş Tarihi: 10.08.2022 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022
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Başkan Erdoğan’dan Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor onuruna yemek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor onuruna resmi akşam yemeği verdi.

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