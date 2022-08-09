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Son dakika: Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 09.08.2022 Güncelleme Tarihi: 09.08.2022
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Son dakika: Hakkari’de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, İHA, SİHA ve Hava Kuvvetleri destekli Eren Abluka-29 Operasyonu kapsamında, Hakkari’de 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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