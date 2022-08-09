Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan 13. Büyükelçiler Konferansı’nda önemli açıklamalar | Suriye’ye olası harekat... Tahıl koridoru anlaşması





"TERÖR KORİDORUNA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Rusya ve ABD bölgedeki teröristlerin çıkarılmaları konusunda teminat verdi, sözlerini yerine getirmelerini bekliyoruz. Eğer bunları yapsaydık buraya gelen göç çok daha fazla olacaktı. Terör koridoruna müsaade etmeyeceğiz.

Yapılan harekatlar sonrası terör örgütünün çöküş sürecinde ve panik içinde olduklarını görüyoruz. Kendi teröristlerine gidin ne yaparsanız yapın diyorlar, saldırıları teşvik ettiklerini görüyoruz.