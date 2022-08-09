Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan 13. Büyükelçiler Konferansı'nda önemli açıklamalar | Suriye'ye olası harekat... Tahıl koridoru anlaşması
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara’da 13. Büyükelçiler Konferansı'nda katılımcılara hitap edtti. Suriye'ye olası harekatla ilgili konuşan Bakan Akar, "Kimsenin toprağında gözümüz yok. Bizim tek hedefimiz o bölgedeki teröristlerdir." ifadelerini kullandı. Akar, tahıl koridoru anlaşmasıyla ilgili de "Bir model oluştu, 20 gemi daha limandan çıkış için bekiyor." dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara'da 13. Büyükelçiler Konferansı'nda önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Bakan Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
"KİMSENİN TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ YOK"
Cumhuriyet tarihimizin gerçekten en yoğun günlerini yaşıyoruz kara, deniz, hava kuvvetlerimiz olarak. Uluslarası ortamda Türkiye Cumhuriyeti Devleti özne haline gelmiş durumda.
Çok ciddi şekilde 'fake' haberler çıkarılıyor. Afganistan'daki fotoğraf sanki bizdeymiş gibi gösteriliyor. Bizim tek amacımız hudutlarımızı ve vatandaşlarımızı korumak istiyoruz. Kimsenin toprağında gözümüzün olmadığının bilinmesini istiyoruz.
"YENİ MÜCADELE ŞEKLİMİZ TERÖRÜ KAYNAĞINDA YOK ETMEK"
Teröristler dağlarda askerlerimizle mücadele edemeyeceğini anlayınca çukur olaylarını çıkardılar ancak çukurlara gömüldüler. Sivillere yönelik bir şey iddia edemediler.
Çukur olayları sonrası hain darbe girişimi 15 Temmuz meydana geldi. DEAŞ'la göğüs göğüse mücadele eden tek ordu TSK. Buna paralel şekilde Pençe Operasyonlarımız da sürdürüyoruz. Yeni mücadele şeklimiz terörü kaynağında yok etmek. En son teröristi etkisiz hale getirmekte karlıyız, Kürtler bizim kardeşimiz.
"TERÖR KORİDORUNA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"
Rusya ve ABD bölgedeki teröristlerin çıkarılmaları konusunda teminat verdi, sözlerini yerine getirmelerini bekliyoruz. Eğer bunları yapsaydık buraya gelen göç çok daha fazla olacaktı. Terör koridoruna müsaade etmeyeceğiz.
Yapılan harekatlar sonrası terör örgütünün çöküş sürecinde ve panik içinde olduklarını görüyoruz. Kendi teröristlerine gidin ne yaparsanız yapın diyorlar, saldırıları teşvik ettiklerini görüyoruz.
"TERÖR KORİDORUNU KAZANLAR BURAYA GÖMÜLECEK"
Şu ana kadar bölgede 311 terörist etkisiz hale getirildi. Terör koridorunu kazanlar buraya gömülecek.
Mağaralar 3 katlı, 5 katlı burada yaşam malzemeleri ve silahlar mevcuttu. İsveç ve ABD silahları gözüküyor yapılan açıklama 'biz onlara vermedik' ancak tatmin eden bir açıklama değil.
FETÖ İLE MÜCADELE: 790'ININ RÜTBESİ SÖKÜLDÜ
Bizim FETÖ ile mücadelemiz de sürüyor, hiçbir şekilde aksaklık söz konusu değil. Son bir yılda 2 bin 446 FETÖ bağlantılı kişinin bağlantısı kesildi, 790'ının da rütbesi söküldü. FETÖ ile mücadelede ne gerekiyorsa yapacağız.
YUNANİSTAN İLE İLİŞKİLER
Akla mantığa eylemler ve söylemler mevcut. Yunanistan'da Türkiye düşmanlığı prim yapıyor. Kendi zafiyetlerini kapatmak için Türkiye aleyhinde konuşuyorlar.
TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI: 20 GEMİ DAHA BEKLİYOR
Sevkiyatın aksamadan devam edeceğine inanıyoruz. Bir model oluştu, 20 gemi daha limandan çıkış için bekiyor.
(Rusya-Ukrayna/tahıl mutabakatı ile ilgili) Mutabakat 120 gün devam edecek, bir itiraz olmazsa. Bu mutabakat Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatını kapsıyor. Rus limanlarını kapsamıyor. O görüşmeler devam ediyor.
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