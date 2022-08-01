Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan önemli açıklamalar! Tahıl sevkiyatı, terörle mücadele...
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İlk tahıl sevkiyatının başlamasıyla ilgili bilgi veren Bakan Akar, "Gemi yarın 15.00'te İstanbul Boğazı açıklarında olacak." dedi. Askeri operasyonlarla ilgili önemli mesajlar veren Akar, 2015'ten bu yana 34 bin teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakan Akar, ABD'nin teröristler için yayınladığı taziye mesajına da sert tepki göstererek, "Bir akıl tutulması, açıklaması olamaz." ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
İşte Bakan Akarın'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
TAHIL YÜKLÜ İLK GEMİNİN ODESSA LİMANI'NDAN AYRILMASI
Gemi yarın 15.00 civarında İstanbul Boğazı açıklarında demirleyecek. Müşterek heyet gidip yükünü kontrol edecek. Bu protokol bütün gemiler için geçerli olacak.
Bu konun çözüme gidiyor olması oldukça önemli 25 milyon tondan fazla savaş nedeniyle bekleyen tahıldan bahsediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Putin ve Sayın Zelenskiy ile yaptığı görüşmeler neticesinde çıkan çözüm en optimal çözüm.
Bundan sonraki gemiler de benzer şekilde herhangi bir aksaklık çıkmadan devam edecek.
Rusya'nın da limanlarında tahıl maddeleri ve çeşitli kimyasallar var. Bunların ulaştırılması içinde bizim bir katkımız olursa memnuniyet duyarız. Bizim buradaki Odessa'da bir saldırı oldu. Biz bunu taraflarla görüştük. Bunun tahıl sevkiyatını etkilemeyeceği konusunda beyanda bulundular.
BM Temsilcisi bize teşekkür mesajı gönderdi. Bizim çalışmamızı BM daima destekledi. BM bunun başkası tarafından yapılamayacağını bildiği için bizi daima destekledi. Merkez tamamen uyumlu çalışmalarını sürdürüyor. İnsani olan bu faaliyetin aksaksız eksiksiz yürümesini istiyoruz.
KÜRESEL GIDA SORUNU
Küresel gıda sorunu göçü de tetikleyebilecek noktada. Afrika'dan Avrupa'ya ve Türkiye'ye ciddi göç dalgasını beraberinde getirebilir. Çözüme gidiyor olması önemli.
Mürettabatımız beklemekte uçakların bakım ikmali yapıldı. Uçaklarımızın provokasyon amaçlı girişim olabilir endişesi ile sükunetle bekliyoruz. En müsait zamanda uçaklarımızı almayı planlıyoruz. Önümüzdeki günlerde bu uçaklarımızı da getirebiliriz.
TERÖRLE MÜCADELE
Terörle mücadelede zaman ve mekan ayrımı yapmaksızın tamamen teröriste yönelik yürütüyoruz. Bizim tek amacımız var ülkemizin vatandaşlarımızın hudutlarımızın güvenliğini sağlamak. Bizim komşularımızın Irak ve Suriye olmak üzere sınırlarına saygımız sonsuz. Bizim tek hedefimiz var terörle mücadele. Terörist nerede bizim hedefimiz orası. Temel prensip bu.
Bizim buradaki temel prensibimiz en son teröristi etkisiz hale getirerek terör belasından ülkemizi milletimizi kurtarmak. Zorlu arazi koşullarına rağmen Mehmetçik üstün bir moral üstün bir motivasyonla ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışıyla büyük bir mücadele vermekte.
Terör yuvalarına tek tek girme mecburiyetimiz var bunu yapıyoruz. Gelen bilgiler olsun istihbarat kurumundan gelen bilgiler olsun terör örgütünde büyük bir çöküş var.
Şuan çaresizlik içerisindeler. Bunun en büyük göstergesi de şuan sivil halka saldırın ormanları yakın otellere saldırın diyorlar. Şuan teröristler iki gece aynı yerde yatamıyor hiç biri rahat değil Mehmetçiğin nefesi enselerinde. İnşallah 40 yıldır başımıza musallat olan terör belasından milletimizi kurtaracağız.
MUSUL KONSOLOSLUĞUNA YAPILAN SALDIRI
Musul konsolosluğumuza yapılan saldırı kimin sivil hedeflere yönelebildiğini gösterdi. Kundaktaki bebeklere kurşun sıkan bir alçak sürüsünden bahsediyoruz.
Zaho'daki olayı da herkesin anlaması lazım. Aynı zamanda Irak'taki kardeşlerimizin güvenliğinin sağlanması lazım. Iraklı kardeşlerimizle iş birliğinde olacağımızı söyledik söylemeye devam ediyoruz.
PKK eşittir sonuna kadar YPG. Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde bizim hudutlarımıza ciddi bir şekilde saldırı ve tacizler var. Biz hudutlarımızı korumak için nerede, ne zaman, ne lazımsa gerekeni yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz.
DEAŞ'a karşı Suriye'nin kuzeyinde Irak'ın kuzeyinde mücadele yapan biziz. 4 bin 500 DEAŞ'lı teröristi biz etkisiz hale getirdik. Dolayısıyla biz buradayız. Bir terörist grubu varsa biz mücadelemizi sürdürüyoruz.
Teröristlerin oradaki mücadelede yeri yok. Biz mücadelemiz sürdürdük ve sürdüreceğiz. Biz Suriye'de 9 milyon Suriyeli kardeşimizin hayatını kolaylaştırıyoruz. Biz orada bölgeyi kontrol ettikten sonra 1.1 milyon Suriyeli kardeşimiz güvenli bir şekilde topraklarına döndü. Bizim orada yaptığımız göçü engellemek. Biz müttefiklerimizden destek bekledik maalesef beklediğimiz desteği görmedik göremiyoruz.
ABD ORDUSUNDAN YPG/PKK'LI ELEBAŞI İÇİN TAZİYE MESAJI
Bir akıl tutulması, izahı yok bunun. Amerikalı müttefiklerimiz yarın bir gün hatırladıklarında üzülecekler.
ABD'DEN F-16 ALIMI
ABD'de bazı emekli generaller ve diplomatların Türkiye'nin tezlerine sahip çıkıyor olmaları bizi ümitlendiriyor. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla siyasi bir heyet Amerika'ya gitti. Oradan olumlu bir dönüşle ayrıldı siyasilerimiz.
ABD YPG'den vazgeçecek. Terör ve teröristle yaşanmaz. F16 konusu önemli bir konu. Hava kuvvetlerimiz güçlü olursa Türk Hava Kuvvetleri güçlü olmayacak. NATO güçlü olacak. NATO ile bu işi 70 yıldan beri eksiksiz ve aksaksız yapıyoruz.
15 Ağustos'ta ABD ile teknik toplantı yapılacak.
YUNANİSTAN'IN PROVOKASYONLARI
Biz Yunanistan'dan öncelikle bütün ortamlarda resmi gayri resmi toplantılarda diyoruz ki uluslararası hukuk içerisinde görüşelim konuşalım diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın burada yaptığı iyi niyetli siyasete rağmen Yunanistan'da bilinen isimler bu girişimleri feda ediyorlar. Biz onları her seferinde masaya çağırıyoruz. Konuşalım görüşelim diyoruz ama gelmiyorlar. Biz konuşalım görüşelim istiyoruz çünkü güçlüyüz.
Türkiye müttefikleri için asla tehdit değil. Barışı istikrarı hakim kılalım Ege'yi bir barış denizi yapalım bunu geliştirelim diyoruz. Her türlü haksız hukuksuz tutumları var ve bunları sürdürüyorlar. Bizim iyi komşuluk ilkeleri uluslararası hukuk zenginlikleri paylaşalım dememiz hiçbir şekilde zafiyet olarak anlaşılmamalı. Biz haktan hukuktan yanayız. Hem kendimizin hem Kıbrıslı kardeşlerimizin hak ve hukukunu korumakta kararlıyız.
Türkiye'ye karşı kendilerince bir hesap içindeler. Silahlanma bütçesinde 5 katına çıkan bir artış var. Diyoruz ki bu TSK ve Türkiye için az, savunma için çok.
UKRAYNA'NIN TAHIL GEMİSİ RAZONİ YOLA ÇIKTI
Türkiye'nin öncülüğünde Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler'den (BM) yetkililerle yapılan toplantılar sonucu varılan Tahıl Koridoru anlaşması kapsamında Ukrayna'ya ait Razoni adlı gemi Odesa limanından ayrıldı. Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksanr Kubrakov, geminin limandan ayrıldığı anlara ilişkin görüntüleri paylaştı. Geminin İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçerek Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limana ulaşması bekleniyor.
BM, MEMNUNİYETLE KARŞILADI
Öte yandan konuya ilişkin Birleşmiş Milletler'den (BM) yapılan yazılı açıklamada, "Genel Sekreter 26 Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'nın Odessa limanından ayrılan ilk ticari gemi olan M/V Razoni'nin hareketini içten bir memnuniyetle karşılıyor. 22 Temmuz'da İstanbul'da imzalanan Karadeniz Tahıl Girişimi kapsamında yola çıkan ilk gemi olan M/V Razoni Lübnan'ın Trablus limanına 26,527 ton mısır taşıyor. Mevcut tahıl ve gıda maddelerinin küresel pazarlara taşınmasını sağlamak insani bir zorunluluk. İlk geminin hareketi BM'nin himayesinde, Ukrayna, Rusya ve Türkiye'den temsilcilerin yer aldığı İstanbul'da kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin kolektif bir başarısıdır. Merkez kurulduğundan bu yana BM'nin desteğiyle taraflar girişim ile varılan anlaşmaları uygulamaya koymak için durup dinlenmeden çalışıyor. Genel Sekreter bu çabalardan memnuniyetini ve Türkiye'nin liderliğinden dolayı minnettar olduğunu dile getirdi. Genel Sekreter Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin yorulmak bilmeyen çabaları, genel gözetimi ve koordinasyonu sayesinde ilk geminin Odessa Limanı'ndan güvenli bir şekilde ayrılmış olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Genel Sekreter bu geminin imzalanan girişim uyarınca sefere çıkacak birçok ticari geminin ilki olacağını ve bunun özellikle insani olarak en kırılgan durumdakiler için küresel gıda güvenliğinde çok ihtiyaç duyulan istikrar ve rahatlamayı getireceğini umuyor" ifadelerine yer verildi.
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