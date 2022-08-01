Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan önemli açıklamalar! Tahıl sevkiyatı, terörle mücadele...

KÜRESEL GIDA SORUNU

Küresel gıda sorunu göçü de tetikleyebilecek noktada. Afrika'dan Avrupa'ya ve Türkiye'ye ciddi göç dalgasını beraberinde getirebilir. Çözüme gidiyor olması önemli.

Mürettabatımız beklemekte uçakların bakım ikmali yapıldı. Uçaklarımızın provokasyon amaçlı girişim olabilir endişesi ile sükunetle bekliyoruz. En müsait zamanda uçaklarımızı almayı planlıyoruz. Önümüzdeki günlerde bu uçaklarımızı da getirebiliriz.

TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadelede zaman ve mekan ayrımı yapmaksızın tamamen teröriste yönelik yürütüyoruz. Bizim tek amacımız var ülkemizin vatandaşlarımızın hudutlarımızın güvenliğini sağlamak. Bizim komşularımızın Irak ve Suriye olmak üzere sınırlarına saygımız sonsuz. Bizim tek hedefimiz var terörle mücadele. Terörist nerede bizim hedefimiz orası. Temel prensip bu.

Bizim buradaki temel prensibimiz en son teröristi etkisiz hale getirerek terör belasından ülkemizi milletimizi kurtarmak. Zorlu arazi koşullarına rağmen Mehmetçik üstün bir moral üstün bir motivasyonla ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışıyla büyük bir mücadele vermekte.

Terör yuvalarına tek tek girme mecburiyetimiz var bunu yapıyoruz. Gelen bilgiler olsun istihbarat kurumundan gelen bilgiler olsun terör örgütünde büyük bir çöküş var.

Şuan çaresizlik içerisindeler. Bunun en büyük göstergesi de şuan sivil halka saldırın ormanları yakın otellere saldırın diyorlar. Şuan teröristler iki gece aynı yerde yatamıyor hiç biri rahat değil Mehmetçiğin nefesi enselerinde. İnşallah 40 yıldır başımıza musallat olan terör belasından milletimizi kurtaracağız.