Mercedes’ten TOGG’a gelen Taha Uluhan: Başkan Erdoğan’ın çağrısı üzerine ülkeme döndüm

TÜRKİYE'YE DÖNDÜ...

Almanya doğumlu Taha Uluhan, "Her ne kadar bu topraklardan uzak doğup büyümüş olsam da annem ve babam beni her daim mili ve manevi değerlerimizle beslemişti. Bundan dolayı küçüklüğümden beri aslında hiçbir zaman yaşamadığım bir ülkeye hasret kalarak büyümüş oldum." şeklinde konuştu.