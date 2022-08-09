Mercedes’ten TOGG’a gelen Taha Uluhan: Başkan Erdoğan’ın çağrısı üzerine ülkeme döndüm
Geçtiğimiz cumartesi günü Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde düzenlenen ödül töreninde kürsüye çıkan bir genç herkesi duygulandırdı. Almanya'da Mercedes'in AR-GE bölümünde çalışırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile Türkiye’ye dönen Taha Uluhan, "Başkanımızın çağrısına, ülkemizin potansiyeline inandığımız için geldik" dedi. Taha Uluhan'ın o güne damga vuran ifadeleri bu ülkeye inananların adeta sembolü oldu.
Geçtiğimiz cumartesi günü Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde Kocaeli'ye "Değer Katanlar Ödül Töreni" gerçekleşti.
Bu anlamlı törende 27 yaşında bir Türk genci Taha Uluhan'ın umut dolu konuşması, Türkiye'ye olan inancı o gün onu dinleyen herkesi duygulandırdı.
Gözlerindeki heyecan ve sesindeki samimiyet, aralarında Başkan Erdoğan'ın olduğu herkesi çok derinden etkiledi.
ANLATTIKLARI BU ÜLKENİN GELECEĞİNE DUYULAN İNANCI PEKİŞTİRDİ
Mercedes'ten yerli otomobil hamlesini Başkan Erdoğan liderliğinde gerçekleştiren TOGG'a gelen Taha Uluhan, "Biz buraya geldik... Türkiye'ye geldim. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın çağrısına, ülkemizin potansiyeline inandığımız için geldik." ifadelerine yer verdi.
TÜRKİYE'YE DÖNDÜ...
Almanya doğumlu Taha Uluhan, "Her ne kadar bu topraklardan uzak doğup büyümüş olsam da annem ve babam beni her daim mili ve manevi değerlerimizle beslemişti. Bundan dolayı küçüklüğümden beri aslında hiçbir zaman yaşamadığım bir ülkeye hasret kalarak büyümüş oldum." şeklinde konuştu.
Sözlerleriyle herkese umut aşılayan Uluhan, "Henüz 23 yaşımdayken Mercedes'te Compact Cars ve SUV araçların Ar-Ge direktörüyle birlikte çalışma fırsatı buldum. Eş zamanlı olarak da mühendis arkadaşlarımızla birlikte elektrikli araçlarda kullanılan lityum-iyon bataryaların ve içindeki malzemelerin en verimli şekilde geri dönüştürmeye yoğunlaştık." açıklamasını yaptı.
12 KİŞİLİK EKİBİMİZLE GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ
Taha Uluhan, dünyanın dört bir yanında parıldayan Türk gençlerine de ilham oldu.
Onun gibi bu toprakların gücüne inanlar bugün vatana hizmet için yarışa girdi.
Sözlerinde çarpıcı ifadelere yer veren Taha Uluhan, "Sürekli yeni teknoparklar kuruluyordu. Gençlerimizin mühendislik ruhunu tetikleyen ve dünyada izlenen Teknofest gibi etkinlikler düzenleniyordu. Dünyada yeni mobiliteye doğru gidilirken, TOGG ile Türkiye'de de bu piyasaya girmek için ciddi adımlar atılıyordu. 2021'de Bilişim Vadisi'nin Mobilite Hızlandırma Programı ile Türkiye'ye geldim. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın çağrısına, ülkemizin potansiyeline inandığımız için geldik." dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DA KONUŞMASINDA GENÇ GİRİŞİMCİYE ATIFTA BULUNDU
Taha Uluhan'ları ülkesine çağıran ses Başkan Erdoğan'dan geldi.
Başkan Erdoğan törendeki konuşmasında "Az önce gencimizi dinledik. Artık bizim bu tür yetişmiş, kendine inanan gençlerimiz olduğu sürece biz bunları üretiriz, bunları üretmenin ötesinde de artık elektrikli otomobilde de dünya ülkeleriyle yarışa gireriz." ifadelerine yer verdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekli için promosyon düellosu! İmzayı atana 7.500 TL ödeme! Hangi banka, ne kadar promosyon ödüyor? TEB, Akbank, Yapı Kredi, Halkbank...
- KPSS sınav yer değişikliği ne zaman yapılacak? KPSS sınav yer değişikliği nasıl, nereden yapılır?
- Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 9 Ağustos evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller listesi...
- Aşk-ı Memnu'yu tahtından edecek! Yeni diziden ilk ipucu geldi! O isimlerle tarihte ilk kez...
- 2021 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklandı? Geçen sene YKS tercihleri ne zaman açıklanmıştı?
- ÖTV indirim olacak mı, gelecek mi? ÖTV indirim sonrasında araba fiyatları düşer mi? Sıfır ve ikinci el...
- Açık Öğretim Lise kayıtları ne zaman başlıyor? 2022-2023 AÖL kayıtları (yeni kayıt ve kayıt yenileme) ne zaman yapılacak?
- Benzine indirim gelecek mi? 10 Ağustos Çarşamba günü benzine indirim var mı? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar?
- Liseler ne zaman açılacak? 2022-2023 MEB liseler ne zaman, hangi tarihte açılacak? İşte liselerin açılış tarihi
- e-Devlet ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? MEB 2022-2023 ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanır?
- ABD enflasyon verisi ne zaman açıklanacak? 2022 Temmuz ayı ABD enflasyon oranı hangi tarihte belli olacak?
- DGS sonuçları açıklandı mı? 2022 DGS sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM tarih verdi