08 Ağustos 2022, Pazartesi
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Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han demir alıyor! Bakan Fatih Dönmez "Heyecanlıyız" diyerek duyurdu

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Giriş Tarihi: 08.08.2022
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Türkiye’nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han demir alıyor! Bakan Fatih Dönmez Heyecanlıyız diyerek duyurdu

Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın yarın Akdeniz'de ilk sondajı için demir alıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Yarın büyük gün!.. Heyecanlıyız… Dördüncü sondaj gemimiz Abdülhamid Han yarın ilk sondajı için demir alıyor." ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın yarın Akdeniz'de ilk sondajı için demir aldığını bildirdi.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Yarın büyük gün!.. Heyecanlıyız… Dördüncü sondaj gemimiz Abdülhamid Han yarın ilk sondajı için demir alıyor. Yolu açık, rüzgarı kolayına, gayreti Abdülhamid Han gibi olsun." ifadesini kullandı.

İşlemleri tamamlanan geminin Mersin Taşucu Limanı'ndan yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk seferine uğurlanması bekleniyor.

Abdülhamid Han göreve hazır!

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