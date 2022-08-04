Abdülhamid Han sondaj gemisi göreve hazır! 2,5 aylık çalışmalar tamamlandı
Türkiye'nin gözdesi Abdülhamid Han gemisi görev için hazırlıklarını tamamlandı. Yaklaşık 2,5 ay Taşucu Limanı'nda kalan Abdülhamid Han sondaj gemisinde bu süreç içerisinde bakım, geliştirme ve güncelleme çalışmaları gerçekleştirildi.
Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han'da, "Mavi Vatan"daki görevi için hazırlıklar tamamlandı.
Güney Kore'deki Okpo Limanı'ndan yola çıktıktan sonra 19 Mayıs'ta Mersin'in Taşucu Limanı'na ulaşan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından adı Abdülhamid Han olarak açıklanan, Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak sondaj gemisinde çeşitli çalışmalar yapıldı.
Yaklaşık 2,5 ay Taşucu Limanı'nda kalan Abdülhamid Han sondaj gemisinde bu süreç içerisinde bakım, geliştirme ve güncelleme çalışmaları gerçekleştirildi.
Ekipmanların yerleştirilmesi, teknik işlemler ve sertifikalandırma çalışmalarının ardından göreve hazır hale getirilen sondaj gemisi, kırmızı-beyaza boyandı. Abdülhamid Han'ın bir yüzeyine de Türk bayrağı işlendi.
Yedinci nesil olmasının yanı sıra 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ve çift güvenlik sistemiyle öne çıkan gemi, hidrokarbon arama çalışmalarına güç katacak.
Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip, 200 mürettebat kapasiteli gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğiyle mavi sularda etkin araştırma yürütülmesinde önemli rol oynayacak.
İhtişamıyla dikkati çeken Abdülhamid Han, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 9 Ağustos'ta düzenlenmesi planlanan törenle görevine başlayacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 3.340 TL hesaplara yatacak! Evde bakım maaşı yattı mı? 2022 Ağustos ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
- YAŞ kararları açıklandı mı? Yüksek Askeri Şura Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Terfi kararları ne zaman açıklanacak?
- Bayram Ali Ersoy kimdir? Yeni ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy kaç yaşında, nereli?
- YKS tercih süresi uzatılacak mı? YKS 2022 üniversite tercihleri ne zaman bitiyor?
- PTT personel alımı ne zaman, tarih açıklandı mı? PTT personel alımı başvuru şartları neler?
- Uzman öğretmenlik başvuruları ne zaman? Uzman öğretmenlik başvuru tarihi açıklandı mı?
- Dede Korkut hikayesi kahramanlarından Dirse Han Oğlu Boğaç Han hangisiyle dövüşüp onu yendiği için Dede Korkut ona Boğaç adını vermiştir?
- Hangisi tüm sinema filmlerinde kendi oynadığı rollerin dublajını kendi yapmıştır? Kim Milyoner Sorusu
- Eski adı Seylan olan, Hindistan'ın güneyindeki ada ülkesi Sri Lanka'nın adı, kendi yerel dilinde ne anlama gelmektedir?
- Hangi Osmanlı padişahının doğum yeri Edirne'dir?
- ABD'de 12 Haziran 1967'de ne olmuş ve bu her yıl 12 Haziran'ın Sevgi Günü olarak kutlanmasına vesile olmuştur?
- 92 yıl önce keşfedilen Plüton, keşfedildiğinden bu yana Güneş etrafında bir tam turunu kaç kez tamamlamıştır?