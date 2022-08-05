CHP’li İzel Zenginobuz’dan pişkin itiraf: 2010’da aldığım sorularla full çektim









Arkadaşlarım bana gelip, 'Bizim dershane mantık sorularıyla ile ilgili ders koydu. Gitsek mi gitmesek mi?' dedi. Gitmeye karar verdik. Arkadaşlarım sağolsun beni de çağırdı. Ben de kaçak öğrenci olarak gittim. Ben de 'Bir bilgi bir bilgidir' deyip gittim. 'Mantık soruları 35-40 senedir çıkmıyor' dediler. Bizim dershane bu bilgiyi vermemişti. İyi ki son anda gitmişim. Yemin ediyorum sınavda gözlerim fal taşı gibi açıldı. 2 tane mantık sorusu çıktı. Matematikte birinci ve ikinci bölümde full çıkardım. O ders sayesinde oldu. 40 sene sonra mantık sorusu çıkacağı bilgisi birilerine nasıl ulaştıysa, işte bugün de aynı şey hâlâ yaşanıyor" dedi.