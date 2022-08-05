CHP'li İzel Zenginobuz'dan pişkin itiraf: 2010'da aldığım sorularla full çektim
CHP’li Gaziemir Belediye Başkan Yardımcısı ve CHP Grup Başkanvekili İzel Zenginobuz'dan adeta itiraf gibi bir açıklama geldi. Zenginobuz, "2010’da arkadaşlarım beni dershanede bir ek derse çağırdı. Ben kaçak öğrenci olarak gittim. İyi ki de gitmişim. Orada gösterdikleri sorular, girdiğim üniversite sınavında çıktı" dedi.
İzmir'de önceki gün yapılan Gaziemir Belediye Meclis Toplantısı'nda konuşan Gaziemir Belediye Başkan Yardımcısı ve CHP Grup Başkanvekili İzel Zenginobuz adeta itiraf gibi bir açıklamada bulundu.
Zenginobuz, 2010'daki üniversite sınavına sayılı günler kala arkadaşının daveti ile gittiği dershaneden aldığı sorularla matematikten full çektiğini söyledi.
Zenginobuz meclisteki konuşmasında, "Geçtiğimiz günlerde yapılan KPSS sınavında yine bir çocuk oyunu gibi bir şey yaşadık. ÖSYM Başkanı görevden alındı. Biz bunu ilk kez yaşamıyoruz. Benim girdiğim 2010'daki üniversite sınavında da benzer bir şey yaşamıştık. O zaman da bir dershane son anda ek ders koydu.
Arkadaşlarım bana gelip, 'Bizim dershane mantık sorularıyla ile ilgili ders koydu. Gitsek mi gitmesek mi?' dedi. Gitmeye karar verdik. Arkadaşlarım sağolsun beni de çağırdı. Ben de kaçak öğrenci olarak gittim. Ben de 'Bir bilgi bir bilgidir' deyip gittim. 'Mantık soruları 35-40 senedir çıkmıyor' dediler. Bizim dershane bu bilgiyi vermemişti. İyi ki son anda gitmişim. Yemin ediyorum sınavda gözlerim fal taşı gibi açıldı. 2 tane mantık sorusu çıktı. Matematikte birinci ve ikinci bölümde full çıkardım. O ders sayesinde oldu. 40 sene sonra mantık sorusu çıkacağı bilgisi birilerine nasıl ulaştıysa, işte bugün de aynı şey hâlâ yaşanıyor" dedi.
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