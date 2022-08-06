Dünyanın birinci gündem maddesiydi! Başkan Erdoğan ve Putin’in Soçi zirvesi manşetlerde: Türkiye etkisini kanıtladı

PUTİN'DEN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

İngitere merkezli Guardian gazetesi ise, "Putin ve Erdoğan, Soçi'de gizli görüşmeler için bir araya geldi" başlığını attığı haberinde, görüşmelerin Ukrayna'ya odaklandığını belirtti. Haberde, görüşmelerin Rus liderin Erdoğan'a küresel bir gıda krizi tehdidini ortadan kaldıran tahıl anlaşmasından dolayı teşekkür etmesiyle başladığı ifade edildi.

"İLİŞKİLERİ İLERLETMEK İÇİN BİR ARAYA GELDİLER"

Hem İngilizce hem de Hintçe olarak yayınlanan Business Standard'da "Putin ve Erdoğan, Rusya-Türkiye ilişkilerini ilerletmek için bir araya geldi" başlıklı haberinde, Ankara ve Moskova'nın görüşmede ikili ilişkileri güçlendirme konusunda anlaştıkları ifade edildi. Haberi, Çin merkezli Xinhua haber ajansına dayandıran Business Standard, "Putin ve Erdoğan Cuma günü ikili ticaret hacmini dengeli bir şekilde artırma ve ekonomi ve enerji alanlarında birbirlerinin beklentilerini karşılama sözü verdi" ifadelerini kullandı.