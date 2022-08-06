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Haberler Galeri Dünyanın birinci gündem maddesiydi! Başkan Erdoğan ve Putin'in Soçi zirvesi manşetlerde: Türkiye etkisini kanıtladı

Dünyanın birinci gündem maddesiydi! Başkan Erdoğan ve Putin'in Soçi zirvesi manşetlerde: Türkiye etkisini kanıtladı

Türkiye hem Rusya ile hem de Batı ile iletişim içerisinde olan neredeyse yegane ülke olarak uluslararası arenada prestij ve ağırlığını her geçen gün artırıyor. Suriye, Karabağ, Ukrayna gibi meselelerde Ankara ile Moskova, ikili münasebetlere zarar vermeden ortak dil bulmayı başarıyor. Dünyanın birçok noktasında çatışma ve istikrarsızlığın hakim olduğu bir dönemde iki önemli ülke liderinin uluslararası sorunları görüşmeleri bölgeye rahatlama getiriyor. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'nın Soçi kentindeki görüşmesi dünyanın birinci gündem maddesiydi. Putin'in Erdoğan'a teşekkürünün manşetten verildiği haberlerde, Ankara'nın tahıl sevkiyatı anlaşmasındaki hayati önemi vurgulandı.

Giriş Tarihi: 06.08.2022 12:01
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Dünyanın birinci gündem maddesiydi! Başkan Erdoğan ve Putin’in Soçi zirvesi manşetlerde: Türkiye etkisini kanıtladı

Dün, dünyanın gözü Soçi'ye çevrilmişti. 18 gün önce yani 19 Temmuz Salı Günü, İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleşen Erdoğan-Putin görüşmelerinin ikincisi, Karadeniz kıyısındaki tatil merkezi Soçi'de gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine yaptığı günübirlik çalışma ziyareti sonrasında, ortak bildiri yayınlandı. Dört saat süren görüşme sonrasında yayınlanan bildiride, şu ifadelere yer verildi:

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Dünyanın birinci gündem maddesiydi! Başkan Erdoğan ve Putin’in Soçi zirvesi manşetlerde: Türkiye etkisini kanıtladı

İki lider, Türkiye-Rusya ilişkilerinin, mevcut bölgesel ve küresel tüm sınamalara rağmen, karşılıklı saygı ve mütekabil çıkarların tanınması temelinde ve uluslararası yükümlülüklerle uyumlu olarak ilerletilmesi yönündeki ortak iradelerini teyit etmişlerdir. Bu anlayış çerçevesinde Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin gündeminde yer alan konular üzerinde kapsamlı istişarelerde bulunan Liderler, iki ülke arasındaki ticaret hacminin tespit edilen hedefler doğrultusunda ve dengeli bir temelde artırılması, ekonomi ve enerji alanlarında iki ülkenin birbirlerinden beklentilerinin mütekabiliyet çerçevesinde karşılanması, ulaştırma, ticaret, tarım, sanayi, finans, turizm ve inşaat gibi sektörlerde uzun süredir iki ülke gündeminde bulunan konularda işbirliğinin güçlendirilmesi yönünde somut adımlar atılması üzerinde mutabık kalmışlardır.

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Dünyanın birinci gündem maddesiydi! Başkan Erdoğan ve Putin’in Soçi zirvesi manşetlerde: Türkiye etkisini kanıtladı

"ANA TİCARET KÖPRÜSÜ TÜRKİYE"

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times, kritik Soçi zirvesini manşetten verdi. "Putin ve Erdoğan, Rusya'nın Soçi kentindeki toplantıda işbirliği için daha fazla alan buluyor" başlığıyla verilen makalede, Türkiye'nin Moskova için dünyanın geri kalanıyla 'ana ticaret köprüsü' haline geldiğini vurguladı ve iki ülkenin ekonomik bağları güçlendirme sözü verdiğini yazdı. Dört saatlik görüşmenin ardından yayınlanan ortak bildiride, Karadeniz üzerinden tahıl ihracatının önemini vurgulandığını anımsatan haberde ayrıca, Ankara'nın anlaşmadaki önemi şu ifadelerle vurgulandı:

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Dünyanın birinci gündem maddesiydi! Başkan Erdoğan ve Putin’in Soçi zirvesi manşetlerde: Türkiye etkisini kanıtladı

"TÜRKİYE ETKİLİ OLDUĞUNU KANITLADI"
Türkiye, Rusya'nın Ukrayna'yı Şubat ayı sonundaki işgalinden bu yana ilk kez bu hafta tahıl ihracatını yeniden başlatmasını sağlayan yakın tarihli ve zor kazanılmış anlaşmaya aracılık etmekte etkili olduğunu kanıtladı. Ukrayna tahılının dünya pazarlarında aylarca yokluğu, fiyatların yükselmesine neden oldu ve Afrika ve Orta Doğu'da kıtlığı yaymakla tehdit etti.
Neil MacFarquhar tarafından kaleme alınan haberde, Putin'in TürkAkım boru hattını, Avrupa'ya akan Rus gazının ana kanalı olarak övdüğüne de yer verildi.

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Dünyanın birinci gündem maddesiydi! Başkan Erdoğan ve Putin’in Soçi zirvesi manşetlerde: Türkiye etkisini kanıtladı

PUTİN'DEN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

İngitere merkezli Guardian gazetesi ise, "Putin ve Erdoğan, Soçi'de gizli görüşmeler için bir araya geldi" başlığını attığı haberinde, görüşmelerin Ukrayna'ya odaklandığını belirtti. Haberde, görüşmelerin Rus liderin Erdoğan'a küresel bir gıda krizi tehdidini ortadan kaldıran tahıl anlaşmasından dolayı teşekkür etmesiyle başladığı ifade edildi.

"İLİŞKİLERİ İLERLETMEK İÇİN BİR ARAYA GELDİLER"

Hem İngilizce hem de Hintçe olarak yayınlanan Business Standard'da "Putin ve Erdoğan, Rusya-Türkiye ilişkilerini ilerletmek için bir araya geldi" başlıklı haberinde, Ankara ve Moskova'nın görüşmede ikili ilişkileri güçlendirme konusunda anlaştıkları ifade edildi. Haberi, Çin merkezli Xinhua haber ajansına dayandıran Business Standard, "Putin ve Erdoğan Cuma günü ikili ticaret hacmini dengeli bir şekilde artırma ve ekonomi ve enerji alanlarında birbirlerinin beklentilerini karşılama sözü verdi" ifadelerini kullandı.