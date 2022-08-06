06 Ağustos 2022, Cumartesi
Dünyanın birinci gündem maddesiydi! Başkan Erdoğan ve Putin'in Soçi zirvesi manşetlerde: Türkiye etkisini kanıtladı
Türkiye hem Rusya ile hem de Batı ile iletişim içerisinde olan neredeyse yegane ülke olarak uluslararası arenada prestij ve ağırlığını her geçen gün artırıyor. Suriye, Karabağ, Ukrayna gibi meselelerde Ankara ile Moskova, ikili münasebetlere zarar vermeden ortak dil bulmayı başarıyor. Dünyanın birçok noktasında çatışma ve istikrarsızlığın hakim olduğu bir dönemde iki önemli ülke liderinin uluslararası sorunları görüşmeleri bölgeye rahatlama getiriyor. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'nın Soçi kentindeki görüşmesi dünyanın birinci gündem maddesiydi. Putin'in Erdoğan'a teşekkürünün manşetten verildiği haberlerde, Ankara'nın tahıl sevkiyatı anlaşmasındaki hayati önemi vurgulandı.
Giriş Tarihi: 06.08.2022 12:01
- 1
- 19
- 2
- 19
- 3
- 19
- 4
- 19
- 5
- 19