85 yaşındaki Zekiye nine Başkan Erdoğan’la görüntülü konuştu: O başımızda olmazsa biz yatakta rahat yatamayız

"EVİMİZE GELİRSE BİZİ MEMNUN EDER VE GURURLANDIRIR"

İsim hikayesini ve dünkü telefon görüşmesini anlatan 24 yaşındaki Gölcüklü Recep Tayyip Erdoğan ise, "Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyken babamla beraber yol arkadaşlığı yapmış, dava arkadaşlığı olmuş. Babam anneme, 'İleride erkek çocuğumuz olursa başkanımızın ismini koyacağım' demiş. Yol arkadaşlığından ve verdiği sözden dolayı da ismimi böyle layık görmüş. Sayın Kocaeli Milletvekilimiz Radi Eser Katırcıoğlu'na çok teşekkür ederim. Sağ olsun kendisi bizim için bu buluşmayı gerçekleştirdi. Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşüp selamlaştık. Güzel bir ortam oldu ve heyecanlandık. Kendi evimizde misafir etmek istiyorduk fakat programı yoğun olduğu için katılamadı. Bu yüzden de bizi kırmamak adına görüntülü arayıp selamlarını, sevgilerini iletti. Biz de buradan kendisini evimizde ağırlamak için tekrardan bir davette bulunalım. Bizi çok memnun eder ve gururlandırır" dedi.

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