85 yaşındaki Zekiye nine Başkan Erdoğan'la görüntülü konuştu: O başımızda olmazsa biz yatakta rahat yatamayız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisiyle aynı adı ve soyadı taşıyan genç ve babaannesiyle görüntülü konuştu. Telefon görüşmesinden duyduğu mutluluğu anlatan 85 yaşındaki Zekiye Erdoğan, “O başımızda olmazsa biz yatakta rahat yatamayız” dedi.
Erdoğan'a "Seni bekledim" diye seslenen yaşlı kadın, "Çok şükür Allah'ıma. Allah seni başımızdan eksik etmesin" diyerek dua etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Recep Tayyip Erdoğan isimli genç, "Hasret sona erdi. Kocaeli ziyaretlerinde yoğun programlarından dolayı hanemize gelemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız ev hanemizi görüntülü arayarak aile büyüklerimizle görüştü. Bu ince düşünceleri için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerini kırmayarak bu aramayı yapmalarından memnuniyetlerini dile getiren Erdoğan ailesi, mutluluklarını anlattı.
"O BAŞIMIZDA OLMAZSA YATAKTA RAHAT YATAMAYIZ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İstanbul Belediye Başkanlığı döneminden beri çok sevdiğini ve sürekli onun için dua ettiğini söyleyen Zekiye Erdoğan, "Çok sevindim. Ben onu çok seviyorum. Allah başımızdan eksik etmesin. Allah aziz etsin, daha da büyük adam olsun. Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin Allah. Daha önce Gebze'de bir mitingde konuşmuştum onunla. O başımızda olmazsa biz yatakta rahat yatamayız. PKK'dan rahat edemeyiz. Allah kimsenin başına vermesin. İyi insanları severim, kötü insanları sevmem. Kemal Kılıçdaroğlu televizyona çıktı mı hemen kapatıyorum. Cumhurbaşkanımızı davet ediyorum, buyursun gelsin. Başımızın üstünde yeri var" diye konuştu.
"EVİMİZE GELİRSE BİZİ MEMNUN EDER VE GURURLANDIRIR"
İsim hikayesini ve dünkü telefon görüşmesini anlatan 24 yaşındaki Gölcüklü Recep Tayyip Erdoğan ise, "Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyken babamla beraber yol arkadaşlığı yapmış, dava arkadaşlığı olmuş. Babam anneme, 'İleride erkek çocuğumuz olursa başkanımızın ismini koyacağım' demiş. Yol arkadaşlığından ve verdiği sözden dolayı da ismimi böyle layık görmüş. Sayın Kocaeli Milletvekilimiz Radi Eser Katırcıoğlu'na çok teşekkür ederim. Sağ olsun kendisi bizim için bu buluşmayı gerçekleştirdi. Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşüp selamlaştık. Güzel bir ortam oldu ve heyecanlandık. Kendi evimizde misafir etmek istiyorduk fakat programı yoğun olduğu için katılamadı. Bu yüzden de bizi kırmamak adına görüntülü arayıp selamlarını, sevgilerini iletti. Biz de buradan kendisini evimizde ağırlamak için tekrardan bir davette bulunalım. Bizi çok memnun eder ve gururlandırır" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Cemal Enginyurt canlı yayında gazeteci Latif Şimşek'e saldırdı! Koruması darp etti | O anlar böyle ekrana yansıdı
- 20 bin öğretmen ataması mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2022 sözleşmeli öğretmen atama tercih takvimi!
- EYT'de bu şartları karşılayanlar yaşa bakılmadan emekli olacak! EYT formülü netleşti! EYT ne zaman çıkacak? İşte son durum
- Başvuran emekli 3 gün içinde 7.750 TL alacak! Emekliye ek ödeme başladı! 2022 hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?
- DGS sonuçları için heyecan dorukta! 2022 DGS sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM duyurdu
- PMYO başvuru sonuçları açıklandı mı? 2022 PMYO polislik sınavları ne zaman? PMYO sözlü mülakat soruları nasıl olacak?
- Üniversite harç ücretleri ne kadar? 2022-2023 üniversite fakültelere göre harç ücretleri kaç TL oldu?
- 2022 Aşure ayı ne zaman başlıyor, bitiyor? Aşure günü ne zaman, hangi günler? İşte kolay aşure tarifi, malzemeleri ve yapılışı
- Kiralık ev fiyatları düşecek mi? Konut fiyatları ne zaman, nasıl düşecek? Sosyal konut ve arsa satışıyla ev fiyatları düşer mi?
- Kulüp arayan Ronaldo'dan Galatasaray açıklaması: Cristiano Ronaldo Galatasaray'a transfer olacak mı? GS teklif yapmıştı
- Beşiktaş Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 BJK Kayserispor maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler
- ÖSYM tercihleri ne zaman açıklanacak? 2022 YKS üniversite tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır?