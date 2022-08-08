Barkey ile Aydıntaşbaş arasındaki kavgada yeni perde: Yemek yediğimizi reddettiği için ifşa ettim

"HAKKIMDA AĞIR ŞEYLER SÖYLEDİ, ASLI'YI İFŞA ETTİM"

Aydıntaşbaş'ın yakın çevresine 'Ben orada değildim' demeye başladığını ve kendisi hakkında 'ağır şeyler' söylediğini duyduğunu söyleyen Barkey, "Benim arkadaşımdı o, ona karşı hiçbir şey yapmak istemedim. Denize düşen yılana sarılır, açıklamasına baktığınız zaman ne orada olduğunu kabul ediyor, ne de orada olmadığını söylüyor. Savcılar biliyordu zaten Osman ile yemek yemediğimi. Osman Kavala'nın avukatları benimle de konuşmadı. Aslı ile her konuyu konuşurduk. Politika konusunda ben öğrenmek istediklerimi sorardım o bana sorardı. Çok iyi geçinirdik, bugünkü geldiğimiz duruma üzüldüm. Bu konuyu ben açmadım, bu problemi ben yaratmadım, kendisi yarattı." ifadelerini kullandı.