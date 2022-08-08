Barkey ile Aydıntaşbaş arasındaki kavgada yeni perde: Yemek yediğimizi reddettiği için ifşa ettim
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde yer almakla suçlanan ve hakkında yakalama kararı bulunan eski CIA danışmanı Henri Barkey, darbeden hemen sonra gazeteci Aslı Aydıntaşbaş ile yemek yediğini, o sırada Osman Kavala ile de görüştüğünü itiraf etmişti. Gelişme sonrasında Aydıntaşbaş ile Barkey birbirine düşmüştü. Yaşananlara ilişkin katıldığı canlı yayında konuşan Barkey, "Aslı yemek yediğimizi reddettiği ve hakkımda ağır konuştuğu için açıklama yaptım. O görüşmeyi anlatmadığı için zor durumda kaldı. Aslı 'manidar' diyor. Bu açıklamayı yapmamın sebebi çok basit." diye konuştu. Darbe döneminde İstanbul'da olmasını 'tesadüf' olarak nitelendiren Barkey, Fetullah Gülen ile de görüşme gerçekleştirdiğini fakat ne konuştuğunu hatırlamadığını söyledi.
Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ), 15 Temmuz darbe girişiminde yer almakla suçlanan ve yakalama kararı bulunan eski CIA danışmanı Henri Barkey, darbeden hemen sonra Osman Kavala ile bir yemekte buluştuklarına yönelik iddianamede yer alan buluşma bilgilerini inkâr ediyordu.
Geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin sessizliğini bozan Barkey, o gece yemek yediği gazetecinin Aslı Aydıntaşbaş olduğunu itiraf etmişti. Barkey açıklamasında, "18 Temmuz 2016 akşamı Karaköy Lokantası'nda arkadaşım, gazeteci Aslı Aydıntaşbaş ile başbaşa yemek yemek için gittim. Aynı akşam sivil toplum lideri Osman Kavala ile Karaköy Lokantası'nda tesadüfen karşılaştık. Kendisi ile birkaç dakika sohbet ettikten sonra Aslı Aydıntaşbaş ile yemeğe oturdum" ifadelerini kullandı.
BİRBİRLERİNE DÜŞTÜLER: OPERASYONLA KARŞI KARŞIYAYIM
Bu itiraf sonrası Henri Barkey ile Aslı Aydıntaşbaş adeta birbirlerine düştü. Aydıntaşbaş kendisini, "Kötü niyetli bir operasyonla karşı karşıya olduğum ortadadır." diyerek savundu.
BARKEY'DEN AÇIKLAMA: ASLI GÖRÜŞMEYİ ANLATMADI, ZOR DURUMDA KALDI
Katıldığı canlı yayında yaşananlara ilişkin konuşan Barkey, "Aslı yemek yediğimizi reddettiği ve hakkımda konuştuğu için açıklama yaptım. O görüşmeyi anlatmadığı için zor durumda kaldı. Aslı 'manidar' diyor. Bu açıklamayı yapmamın sebebi çok basit." diye konuştu.
"ASLI'NIN ADINI VERMEMİN SEBEBİ ÇOK BASİT"
2016 herkesin Aslı Aydıntaşbaş ile yemek yediğini bildiğini vurgulayan Barkey, "Osman Kavala ile karşılaştığımı da biliyorlardı. Bu gizli bir şey değildi. Medya her zaman Osman ve iki başka kişi ile yemek yediğimi iddia etti. Kimse gelip bana kiminle yemek yediğimi sormadı. 'Osman'la yemek yedin mi?' demedi. İddianameye baktım Aslı'nın ismi yoktu. Aslı'nın ismini tek başıma kendim ifşa etmek istemedim. Türkiye'de kimse bana sormadı zaten. Bazı arkadaşlarım biliyordu, Aslı ile yemek yediğimi söylemiştim. Aslı 'manidar' diyor. Bu açıklamayı yapmamın sebebi çok basit." dedi.
"HAKKIMDA AĞIR ŞEYLER SÖYLEDİ, ASLI'YI İFŞA ETTİM"
Aydıntaşbaş'ın yakın çevresine 'Ben orada değildim' demeye başladığını ve kendisi hakkında 'ağır şeyler' söylediğini duyduğunu söyleyen Barkey, "Benim arkadaşımdı o, ona karşı hiçbir şey yapmak istemedim. Denize düşen yılana sarılır, açıklamasına baktığınız zaman ne orada olduğunu kabul ediyor, ne de orada olmadığını söylüyor. Savcılar biliyordu zaten Osman ile yemek yemediğimi. Osman Kavala'nın avukatları benimle de konuşmadı. Aslı ile her konuyu konuşurduk. Politika konusunda ben öğrenmek istediklerimi sorardım o bana sorardı. Çok iyi geçinirdik, bugünkü geldiğimiz duruma üzüldüm. Bu konuyu ben açmadım, bu problemi ben yaratmadım, kendisi yarattı." ifadelerini kullandı.
"FETULLAH GÜLEN İLE GÖRÜŞTÜM"
Darbe girişimi zamanında İstanbul'da olmasının tamamen tesadüf olduğunu söyleyen Barkey, "Darbeci olarak adlandırılmam benim akademik kariyerimi zedeledi, Türkiye'ye gidip araştırma yapamıyorum. Benimle bir çok kişi konuşmaktan korkuyor. Bir çok kişi beni davet etmemek için baskı kuruluyor. 2016'da darbe zamanı İstanbul'da olmam tesadüf. Büyükada'daki konferansın hazırlanışı aylar sürdü. Mısır, ABD, Avrupa'dan insan getiriyorsunuz, bunu 2-3 günde yapamazsınız, programlama yapmanız gerekiyor." dedi.
Fetullah Gülen ile de bir kere görüştüğünü söyleyen Barkey, "Virigina'da oturuyordu. Bir-iki saat konuştuk, aradan 30 sene geçti, ne konuştuğumuzu hatırlamıyorum." diyerek sözlerini noktaladı.
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