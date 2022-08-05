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ÖSYM'den KPSS açıklaması! Yeni KPSS takvimi nasıl olacak? Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 05.08.2022 Güncelleme Tarihi: 05.08.2022
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ÖSYM’den KPSS açıklaması! Yeni KPSS takvimi nasıl olacak? Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor

Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan iddialar sonrası iptal edilen KPSS sınavına ilişkin ÖSYM'den yeni bir açıklama daha geldi. Yapılan sosyal medya paylaşımında sınava ilişkin detaylara yer verildi. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

ÖSYM tarafından yapılan paylaşımda KPSS'ye ilişkin alınan kararların detaylarına yer verildi.

İŞTE ÖSYM'NİN PAYLAŞIMI

31 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşen 2022-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavları İPTAL edilmiştir.

Sınav takviminde yer alan; 2022-KPSS Lisans Alan ve 2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Yeni KPSS takvimi 17 Eylül 2022'de başlayacaktır.

Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından girecekleri yeni sınavlar için herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

Adaylar sınav merkezi değişikliği taleplerini üzerinden gerçekleştirebileceklerdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI

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