Son dakika: Başkan Erdoğan 3,5 yıllık aranın ardından İzmit’te! Kocaeli’ye Değer Katanlar Ödül Töreninde konuştu

Sanayi ve Teknolojinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni, Başkan Erdoğan katılımıyla gerçekleştiriliyor. Törende Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum. Bundan 3 yıl önce Bilişim Vadisi'ni açtığımızda buranın bilişim üssü olacağını ifade etmiştim. Aradan geçen zamanda vadimizin bu hedeflerine adım adım yürüdüğünü görüyoruz. Vadimiz 230 bin metrekare kapalı alanı ile ülkemizin en büyük teknoloji geliştirme merkezidir. Milli Teknoloji hamlemize büyük bir ivme katıyor.

Güzel işler yapanları, ortaya eserleriyle çıkanları takdir etmek bizim geleneğimizin mirasıdır. Türkiye Cumhurbaşkanı olaraki, yenlikçi kaliteli projelerin ortaya çıkmasını çok ama çok ehemmiyet veriyorum. 2021'den bu yana en çok ihracat yapan ve kadın istihdamı en çok olan firmalarımızı tebrik ediyorum. Ödül almaya hak kazanan şirketlerimizi kutluyorum.