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Son dakika: Pençe-Kilit bölgesinde 4 PKK'lı terörist öldürüldü! MSB duyurdu: Tek bir şehidimizin kanı bile yerde kalmadı

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Giriş Tarihi: 06.08.2022 Güncelleme Tarihi: 06.08.2022
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Son dakika: Pençe-Kilit bölgesinde 4 PKK’lı terörist öldürüldü! MSB duyurdu: Tek bir şehidimizin kanı bile yerde kalmadı

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklama şöyle:
Tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmadı, kalmayacak!

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!

PENÇE- KİLİT OPERASYONU BÖLGESİNDE 1 ASKER ŞEHİT OLDU

Milli Savunma Bakanlığı'nca (MSB), Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerin bir üs bölgesine açtığı taciz ateşinde Piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin'in şehit olduğu açıklandı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir üs bölgemize 5 Ağustos 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen P. Uzm. Çvş. Reşat Ergin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı.



BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin için taziye mesajı yayımladı. Akar, mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 5 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi

Pençe-Kilit’ten acı haber! PENÇE-KİLİT'TEN ACI HABER!


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