Son dakika: Pençe-Kilit bölgesinde 4 PKK'lı terörist öldürüldü! MSB duyurdu: Tek bir şehidimizin kanı bile yerde kalmadı
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
MSB'den yapılan açıklama şöyle:
Tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmadı, kalmayacak!
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!
Tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmadı, kalmayacak!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 6, 2022
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!#MSB pic.twitter.com/vKcbT4MHuN
PENÇE- KİLİT OPERASYONU BÖLGESİNDE 1 ASKER ŞEHİT OLDU
Milli Savunma Bakanlığı'nca (MSB), Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerin bir üs bölgesine açtığı taciz ateşinde Piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin'in şehit olduğu açıklandı.
MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir üs bölgemize 5 Ağustos 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen P. Uzm. Çvş. Reşat Ergin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı.
BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin için taziye mesajı yayımladı. Akar, mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 5 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ÖSYM tercihleri ne zaman açıklanacak? 2022 YKS üniversite tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır?
- Yaz tatili ne zaman bitecek? 2022-2023 okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılıyor?
- Akaryakıt indirimi son dakika: 6 Ağustos benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...
- LGS 3. tercih sonuçları açıklandı mı? 2022 MEB LGS lise 2. nakil yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?
- DGS sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? ÖSYM DGS sonuçları erken açıklanır mı?
- YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? YKS ek, geç tercih tarihleri açıklandı mı?
- KPSS takvimi açıklandı! KPSS 2022 sınavı ne zaman yapılacak? KPSS ne zamana ertelendi?
- Grönland köpek balığı doğumundan yaklaşık ne kadar sonra üreyecek olgunluğa ulaşır?
- 16 Nisan 2022'de Güney Kore'de kapalı bir spor salonunda hangisi insan eliyle fırlatıldıktan sonra havada yaklaşık 77 metre yol alarak Guinness Dünya Rekorlarına girmiştir?
- Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir deyim değildir? KİM MİLYONER...
- 999.999.999.9999.9999.999'a 1 eklersek hangi sayıya ulaşırız?
- 2.100 TL taksitle 85.56 m2 daire sahibi olun! TOKİ'den sudan ucuz kampanya! 5 ilde 180 ay vade 493 bin TL'ye ev sahibi olun! O tarihten sonra...