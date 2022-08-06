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Son dakika: Pençe-Kilit'ten acı haber! Bir askerimiz şehit oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.08.2022 Güncelleme Tarihi: 06.08.2022
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Son dakika: Pençe-Kilit’ten acı haber! Bir askerimiz şehit oldu

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin şehit oldu" ifadelerine yer verildi.

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