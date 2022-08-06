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KPSS takvimi açıklandı! KPSS 2022 sınavı ne zaman yapılacak? KPSS ne zamana ertelendi?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.08.2022
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KPSS takvimi açıklandı! KPSS 2022 sınavı ne zaman yapılacak? KPSS ne zamana ertelendi?

KPSS 2022 sınavı ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. KPSS sınavı son dakika gelişmeleri adayların gündeminde bulunuyor. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, KPSS sınavı ile ilgili son durumu paylaştı. Peki, KPSS 2022 sınavı ne zaman yapılacak? KPSS ne zamana ertelendi?

KPSS 2022 sınavı ne zaman yapılacak? KPSS ne zamana ertelendi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 31 Temmuz 2022'de yapılan KPSS oturumları iptal edildiğini ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, duyurdu. Adaylar şimdi ise yeni sınav takvimini bekliyorlar. Peki, KPSS 2022 sınavı ne zaman yapılacak? KPSS ne zamana ertelendi?

KPSS NE ZAMAN 2022?

31 Tmeuz tarihinde yapılan KPSS sınavının iptal edildiği açıklandı. Yeni sınav takvimi bekleniyor. KPSS sınav takvimi 17 Eylül tarihinde başlayacak.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, şu ifadeleri kullandı; "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı hemen harekete geçerek inceleme başlatmıştır. Yapılan kapsamlı değerlendirmelerin ardından hem 31 Temmuz 2022'de yapılan KPSS oturumları iptal edilmiş hem de 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos 2022 tarihinde yapılması planlanan oturumlar ertelenmiştir. İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır. Yeni KPSS sınav takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır."

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