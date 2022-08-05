İsrail Gazze’de sivilleri vurdu: Biri çocuk 10 kişi hayatını kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığından, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında aralarında 5 yaşında bir çocuk, 23 yaşında bir kadının da bulunduğu toplam 10 kişinin hayatını kaybettiği, 55 sivilin yaralandığı belirtildi.