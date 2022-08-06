YAŞ kararlarına yönelik AK Parti’den flaş açıklama: CHP milletvekilinin bunu sorgulayacak bir kapasitesi var mıdır?

"AÇIKLAMALAR, TAMAMEN BİR NİFAK SİYASETİNİN NETİCESİDİR"

Çelik, Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı liyakatinin da sorgulanmaya çalışıldığını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu sorgulamaya çalışan CHP milletvekilinin, bunu sorgulayacak bir kapasitesi, yeteneği var mıdır? Yok. Sadece spekülasyon üretmek için geleneksel olarak sık sık yaptıkları şekilde orduya dönük olarak birtakım negatif mesajlar vermek bağlamında bunu yapıyorlar. Bu süre içerisinde Suriye'de, Doğu Akdeniz'e, Libya'da, Türk Silahlı Kuvvetleri terörle mücadelede tarihinin en büyük başarılarını ortaya koydu. Yine, Azeri kardeşlerimizin ikinci Karabağ Savaşı'nda ordumuzun verdiği desteğin ne kadar kıymetli ve stratejik olduğu bir kere daha burada görüldü. Bütün bu başarılar ortadayken tutup da böyle liyakat veya ehliyet sorgulaması yapmaya çalışmak sadece nifak sokma arayışıdır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın içinde olduğu süreçlerde, devletin başı olarak yetkilerini kullanmasını sorgulama konusu yapmanın, ne anayasal düzenden ne de demokratik geleneklerden haberdar olunmadığını gösterdiğini vurgulayan Çelik, "Bunların bu YAŞ kararlarıyla ilgili yaptıkları bu açıklamalar, tamamen bir nifak siyasetinin neticesidir. Başka bir şey değildir." dedi.