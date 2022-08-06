3 yılda yüzde 300 zam! Halk Ekmek'in fiyatı 3 liraya yükseldi
İstanbul’da 250 gramlık halk ekmeğe yüzde 50 zam yapıldı. Fahiş zamla birlikte ekmeğin fiyatı 3 liraya yükseldi. İBB yönetiminin 75 kuruştan devraldığı halk ekmeğe 3 yılda yaptığı zam yüzde 300’e ulaştı.
Halka ucuzluk vaatleriyle göreve gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, toplu ulaşımdan yeme-içme fiyatlarına kadar yaptığı fahiş zamların ardından halkın ekmeğine de ardı ardına zamlar yaptı. İBB yönetimi, son olarak 11 Şubat 2022'de fiyatını yüzde 60 artırdığı 250 gramlık Halk Ekmek'e 8 Ağustos Pazartesi'nden geçerli olmak üzere yüzde 50 daha zam yaparak fiyatı 3 liraya yükseltti. CHP'li İBB yönetiminin göreve geldiği 23 Haziran 2019'da Halk Ekmek'in fiyatı 75 kuruştu. Ancak peş peşe gelen zamlarla önce 2 liraya, ardından da 3 liraya yükseldi. Böylece 3 yılda İBB iştiraki İstanbul Halk Ekmek'in (İHE) tekli normal ve kepekli ekmekteki zam oranı yüzde 168.33'e ulaştı. İşte seçim döneminde İstanbul'da hayatı ucuzlatmak vaadinde bulunan İBB yönetiminin Halk Ekmek'e yaptığı zamlar:
Eylül 2019: 49 çeşit paketli ürüne yüzde 40.8 zam yapıldı.
Eylül 2020: Tekli normal ve kepekli ekmeğe yüzde 33.33 zam yapıldı. 75 kuruş olan ekmek fiyatı 1 TL'ye yükseltildi.
Temmuz 2021: Tekli normal ve kepekli ekmeğe yüzde 25 zam yapıldı. 1 TL olan ekmek fiyatı 1.25 TL oldu.
Kasım 2021: Ambalajlı ekmek ürünlerinde yüzde 33.5 zam yapıldı.
Şubat 2022: Tekli normal ve kepekli ekmeğe yüzde 60 zam getirildi. 1.25 TL olan ekmek fiyatı 2 TL oldu.
Şubat 2022: Ambalajlı ürünlere yüzde 50 ila yüzde 116 oranında zam yapıldı
8 Ağustos 2022: Tekli normal ve kepekli ekmeğe yüzde 50 zam yapıldı. 2 TL olan ekmek fiyatı 3 TL oldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- DGS sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? ÖSYM DGS sonuçları erken açıklanır mı?
- YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? YKS ek, geç tercih tarihleri açıklandı mı?
- KPSS takvimi açıklandı! KPSS 2022 sınavı ne zaman yapılacak? KPSS ne zamana ertelendi?
- Grönland köpek balığı doğumundan yaklaşık ne kadar sonra üreyecek olgunluğa ulaşır?
- 16 Nisan 2022'de Güney Kore'de kapalı bir spor salonunda hangisi insan eliyle fırlatıldıktan sonra havada yaklaşık 77 metre yol alarak Guinness Dünya Rekorlarına girmiştir?
- Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir deyim değildir? KİM MİLYONER...
- 999.999.999.9999.9999.999'a 1 eklersek hangi sayıya ulaşırız?
- 2.100 TL taksitle 85.56 m2 daire sahibi olun! TOKİ'den sudan ucuz kampanya! 5 ilde 180 ay vade 493 bin TL'ye ev sahibi olun! O tarihten sonra...
- 1.017 PERSONEL ALINACAK! GSB personel alımı ne zaman yapılacak? GSB personel alımı başvuru şartları açıklandı mı?
- MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? MSÜ Astsubay kaç kişi alacak 2022? MSÜ kontenjan son dakika...
- Emekliye özel 8.800 TL ödeme ansızın geldi! SSK, Bağkur, 4C'li 3 dakikada faizsiz ATM'den alacak! Halkbank, PTTBank, Garanti...
- İptal edilen KPSS sınavı ne zaman yapılacak? KPSS 2022 sınavı iptal mi, geçersiz mi sayıldı?