3 yılda yüzde 300 zam! Halk Ekmek’in fiyatı 3 liraya yükseldi

Halka ucuzluk vaatleriyle göreve gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, toplu ulaşımdan yeme-içme fiyatlarına kadar yaptığı fahiş zamların ardından halkın ekmeğine de ardı ardına zamlar yaptı. İBB yönetimi, son olarak 11 Şubat 2022'de fiyatını yüzde 60 artırdığı 250 gramlık Halk Ekmek'e 8 Ağustos Pazartesi'nden geçerli olmak üzere yüzde 50 daha zam yaparak fiyatı 3 liraya yükseltti. CHP'li İBB yönetiminin göreve geldiği 23 Haziran 2019'da Halk Ekmek'in fiyatı 75 kuruştu. Ancak peş peşe gelen zamlarla önce 2 liraya, ardından da 3 liraya yükseldi. Böylece 3 yılda İBB iştiraki İstanbul Halk Ekmek'in (İHE) tekli normal ve kepekli ekmekteki zam oranı yüzde 168.33'e ulaştı. İşte seçim döneminde İstanbul'da hayatı ucuzlatmak vaadinde bulunan İBB yönetiminin Halk Ekmek'e yaptığı zamlar: