Ankara’da halk ekmeğe zam

ABB'den yapılan yazılı açıklamada, her gün yaklaşık 1 milyon adet üretilen 250 gram 'halk ekmek' ile vatandaşların bütçesine büyük katkı sağlandığı, maliyetlerin sürekli artmasına rağmen uzun süre fiyat artışı yapılamadığı, un stoku bitene kadar zararına satışların sürdürüldüğü vurgulandı.