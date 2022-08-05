İstanbul, Ankara, İzmir Halk Ekmek fiyatlarına zam mı geldi? Halk Ekmek fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ankara'da Halk Ekmek fiyatlarına zam geldi. Açıklamanın ardından diğer büyükşehirler için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir Halk Ekmek fiyatlarına zam mı geldi? Halk Ekmek fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?