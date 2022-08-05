05 Ağustos 2022, Cuma
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Ukrayna'dan tahıl alacak gemi İstanbul'dan hareket etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.08.2022
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Ukrayna’dan tahıl alacak gemi İstanbul’dan hareket etti

Ukrayna'dan tahıl alacak gemi, Müşterek Koordinasyon Merkezinde görevli Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcilerinin denetlemelerini tamamlamalarının ardından, demirlediği Kilyos açıklarından bu ülkeye gitmek üzere hareket etti.

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