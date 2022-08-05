ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? Özel Güvenlik 99. ÖGG sınav tarihi açıklandı mı?
GÜNDEM ahaber.com.tr
ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Özel Güvenlik Görevlisi olmak isteyen binlerce kişinin merakla beklediği ÖGG sınav tarihi belli oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan sınav Ağustos’un son haftası düzenlenecek. Peki, ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? Özel Güvenlik 99. ÖGG sınav tarihi açıklandı mı?
ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? Özel Güvenlik 99. ÖGG sınav tarihi açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Özel Güvenlik Görevlisi eğitimi 22 Temmuz tarihinde sona ermişti. Adaylar için şimdi ÖGG sınav tarihi konusu önemli olurken Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik 99.Temel Eğitim ve 75.Yenileme Eğitim Sınavı tarihini açıkladı. Peki, ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? Özel Güvenlik 99. ÖGG sınav tarihi açıklandı mı?
ÖGG SINAVI NE ZAMAN?
Özel Güvenlik 99. Temel Eğitim ve 75. Yenileme Eğitim sınavı tarihi açıklandı.
ÖGG sınavı 27 Ağustos 2022 Cumartesi günü uygulanacak.
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