ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? Özel Güvenlik 99. ÖGG sınav tarihi açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Özel Güvenlik Görevlisi eğitimi 22 Temmuz tarihinde sona ermişti. Adaylar için şimdi ÖGG sınav tarihi konusu önemli olurken Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik 99.Temel Eğitim ve 75.Yenileme Eğitim Sınavı tarihini açıkladı. Peki, ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? Özel Güvenlik 99. ÖGG sınav tarihi açıklandı mı?