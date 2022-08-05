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Son dakika: Tunceli’de terör örgütüne ait yaşam malzemesi ele geçirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.08.2022
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Son dakika: Tunceli’de terör örgütüne ait yaşam malzemesi ele geçirildi

Son dakika haberi... Tunceli’de devam eden Eren Abluka-7 operasyonları çerçevesinde bir sığınak içerisinde terör örgütüne ait yaşam malzemesi ele geçirildi.

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