MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? MSÜ Astsubay kaç kişi alacak 2022? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Milli Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçlarının açıklandığı belirtildi. Peki, MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? MSÜ Astsubay kaç kişi alacak 2022? MSÜ kontenjan son dakika...