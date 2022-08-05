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MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? MSÜ Astsubay kaç kişi alacak 2022? MSÜ kontenjan son dakika...

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Giriş Tarihi: 05.08.2022
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MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? MSÜ Astsubay kaç kişi alacak 2022? MSÜ kontenjan son dakika...

MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları açıklandı. Peki, MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? MSÜ Astsubay kaç kişi alacak 2022? MSÜ kontenjan son dakika...

MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? MSÜ Astsubay kaç kişi alacak 2022? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Milli Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçlarının açıklandığı belirtildi. Peki, MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? MSÜ Astsubay kaç kişi alacak 2022? MSÜ kontenjan son dakika...

MSÜ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Milli Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçlarının açıklandığı belirtildi.

Detaylı bilgiye "https://personeltemin.msb.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Astsubay Meslek Yüksekokullarına "Aday Yerleştirme İşlemleri" kapsamında;

a. Aday Çağrı İşlemleri 12-21 Eylül 2022 (son çağrı tarihi 21 Eylül 2022 saat 17.00'a kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.

b. Aday Kesin Kayıt İşlemleri 12-23 Eylül 2022 (son kayıt tarihi 23 Eylül 2022 saat 17.00'a kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.

2. MSÜ Astsubay Meslek Yüksekokulları kontenjanlarında eksik kalması halinde "Aday Ek Yerleştirme İşlemleri" kapsamında,

a. Aday Çağrı İşlemleri 22-30 Eylül 2022 (son çağrı tarihi 30 Eylül 2022 saat 17.00'a kadar)

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