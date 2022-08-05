Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görkemli gösteri! Vatandaşlar hayran kaldı! Yoğun ilgi...
Cmhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Gösteri Bölüğü ve Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği tarafından bando konseri ve nöbet değişimi gösterisi halka açık olarak gerçekleştirildi. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği program görkemli anlara sahne oldu.
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı bando konseri ve nöbet değişimi gösterisi yapıldı.
Gösteri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Ana Bina karşısındaki 15 Temmuz Anıtı önünde mehteran konseriyle başladı. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando konseri ve nöbet değişimi gösterisi gerçekleştirildi.
Önce Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Bölüğü tarihi marşları seslendirdi. Vatandaşlar ise marşlara ilgiyle eşlik etti. Ardından Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Konseri ve nöbet değişimi gösterisi gerçekleştirildi. Vatandaşlar, halka açık gösteriyi ilgiyle izledi.
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