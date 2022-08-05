Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde görkemli gösteri! Vatandaşlar hayran kaldı! Yoğun ilgi...

Önce Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Bölüğü tarihi marşları seslendirdi. Vatandaşlar ise marşlara ilgiyle eşlik etti. Ardından Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Konseri ve nöbet değişimi gösterisi gerçekleştirildi. Vatandaşlar, halka açık gösteriyi ilgiyle izledi.

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