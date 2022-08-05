1.017 PERSONEL ALINACAK! GSB personel alımı ne zaman yapılacak? GSB personel alımı başvuru şartları açıklandı mı?

GSB personel alımı ne zaman yapılacak? GSB personel alımı başvuru şartları açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İŞKUR üzerinden yapılacak olan GSB 1017 personel alımı başvuruları 8 - 12 Ağustos 2022 tarihlerinde gerçekleşecek. Peki, GSB personel alımı ne zaman yapılacak? GSB personel alımı başvuru şartları açıklandı mı?