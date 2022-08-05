1.017 PERSONEL ALINACAK! GSB personel alımı ne zaman yapılacak? GSB personel alımı başvuru şartları açıklandı mı?
GSB personel alımı ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 767 sürekli temizlik işçisi, 144 engelli sürekli temizlik işçisi, 106 eski hükümlü sürekli temizlik işçisi alacaklarını duyurdu. Peki, GSB personel alımı ne zaman yapılacak? GSB personel alımı başvuru şartları açıklandı mı?
GSB personel alımı ne zaman yapılacak? GSB personel alımı başvuru şartları açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İŞKUR üzerinden yapılacak olan GSB 1017 personel alımı başvuruları 8 - 12 Ağustos 2022 tarihlerinde gerçekleşecek. Peki, GSB personel alımı ne zaman yapılacak? GSB personel alımı başvuru şartları açıklandı mı?
İŞKUR üzerinden yapılacak olan GSB 1017 personel alımı başvuruları 8 - 12 Ağustos 2022 tarihlerinde gerçekleşecek.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Instagram hesabından yaptığı canlı yayınla bakanlık bünyesindeki istihdam konusunda açıklamalarda bulundu.
Bakan Kasapoğlu, 767 sürekli temizlik işçisi, 144 engelli sürekli temizlik işçisi, 106 eski hükümlü sürekli temizlik işçisi alacaklarını duyurdu.
Başvurular, 08 - 12 Ağustos 2022 tarihlerinde esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilecek.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekimi 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü yapılacak. Kura çekim yeri daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı internet sitesinde yayımlanacak. Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecek.
Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacak. Sözlü sınav yeri ve tarihleri (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek.
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- 1.017 PERSONEL ALINACAK! GSB personel alımı ne zaman yapılacak? GSB personel alımı başvuru şartları açıklandı mı?
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