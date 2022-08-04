04 Ağustos 2022, Perşembe
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Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.08.2022
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Son dakika: Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararıyla ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy getirildi. İşte habere ilişikin tüm detaylar...

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