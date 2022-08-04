Son dakika: Türkiye’den Yunanistan’ın Batı Trakya Türk azınlıklarına uyguladığı baskılara sert tepki! Lozan’ı yerine getirin

İşte Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama;

Yunanistan, Batı Trakya'daki Müftülüklere yönelik ahiren kabul ettiği bir yasal düzenleme ile, Batı Trakya Türk Azınlığının (BTTA) Lozan Barış Antlaşması başta olmak üzere, uluslararası anlaşmalarla teminat altına alınmış olan hak ve özgürlüklerini bir kez daha ihlâl etmiştir.

BTTA'nın temsilcileriyle istişare edilmeden hazırlanan bu yasal düzenleme, BTTA'nın kendi seçtiği Müftüleri ve dolayısıyla BTTA'nın iradesini ve din özgürlüğünü bir kez daha yok saymaktadır. Bu çerçevede, sözkonusu yasal düzenleme hakkında BTTA Danışma Kurulu'nun dün yaptığı ve soydaşlarımızın haklı tepkisini yansıtan açıklamayı bütünüyle destekliyoruz.

Lozan Barış Antlaşması'nın 40'ıncı maddesi, BTTA'ya kendi dinî, eğitim ve hayır-sosyal kuruluşlarını kurma, idare etme ve kontrol etme hakkı tanımaktadır. Yunanistan'ın ahdî yükümlülükleri hilafına bu hakkı ihlâl etmesi, geçmişte AİHM kararlarıyla da tescil edilmiştir.