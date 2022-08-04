YKS tercih süresi uzatılacak mı? YKS 2022 üniversite tercihleri ne zaman bitiyor?
YKS 2022 üniversite tercihleri ne zaman bitiyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 27 Temmuz tarihinde başlayan üniversite tercihleri bitişi için geri sayım başladı. Aday öğrenciler YKS tercih robotu ile hazırladıkları listelerini ÖSYM tercih ekranı üzerinde işlemeye devam ediyor. Peki, YKS tercih süresi uzatılacak mı? YKS 2022 üniversite tercihleri ne zaman bitiyor?
YKS tercih süresi uzatılacak mı? YKS 2022 üniversite tercihleri ne zaman bitiyor? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hafta bitimiyle birlikte YÖK sistemine geçirilecek üniversite tercihleri son gün gelmeden bitirilmeye çalışılıyor. Tercih dönemi bitimiyle birlikte gözler YKS tercih sonuçları üzerinde olacak. Adaylar üniversite tercihleri nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Peki, YKS tercih süresi uzatılacak mı? YKS 2022 üniversite tercihleri ne zaman bitiyor?
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
27 Temmuz tarihinde başlayan üniversite tercihleri 5 Ağustos 2022 Cuma günü son bulacak.
Adayların belirtilen son güne kadar tercih işlemlerini bitirmesi bekleniyor.
YKS TERCİHİ NASIL YAPILIR?
Yök Atlas sisteminden yararlanacak öğrenci adayları YKS tercih robotu ile listelerini hazırlayabilir. İstedikleri puan türünde üniversite tercihlerini gerçekleştirecek öğrenciler kılavuz dahilinde ÖSYM AİS sisteminde olacak.
Yine kılavuz ile birlikte ÖSYM tarafından yayımlanan üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları tercihlerde belirleyici olacak.
YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından üniversite tercihleri sonuç tarihi hakkında resmi bir açıklama gelmedi. Bu noktada adaylar geçen yıllarda ortalama ne zaman açıklandığına odaklandı.
Geçtiğimiz yıllarda tercih bitiminden yaklaşık iki hafta sonra açıklandığı görülen sonuçların buna göre bu sene 19 Ağustos gibi açıklanması bekleniyor.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Tercih sonuçları ardından son adım kayıt olacak.
2022 üniversite kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
İnternet üzerinden yapılacak kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihlerinde olacak.
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