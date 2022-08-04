Millet İttifakı’nda FETÖ’cü isimlere iade-i itibar yarışında CHP önde! Yuvarlak masada KHK yarışı

Melek Çetinkaya, "Fetullah Gülen'i tanımadığım için ben FETÖ teröristtir diyemiyorum" ifadelerini kullanarak Pensilvanya'daki iblise güzelleme yapmış, gerçek yüzünü ortaya dökmüştü.





Çetinkaya ailesi tahliye sonrası TBMM'ye giderek tutukluluğu süresince kendisine destek veren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Partili Erhan Usta ve HDP vekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ile de bir araya gelmişti.







FETÖ İTTİFAKI GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Tüm bu gelişmeler dikkate alındığında muhalefetteki FETÖ ittifakı bir kez daha gözler önüne serdi.