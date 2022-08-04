Millet İttifakı'nda FETÖ'cü isimlere iade-i itibar yarışında CHP önde! Yuvarlak masada KHK yarışı
Millet İttifakı'nda özellikle CHP'nin FETÖ'cülere yönelik iade-i itibar çabaları tüm hızıyla devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun KHK ile FETÖ nedeniyle görevlerinden uzaklaştırılan kişilere görev iadesi sözü verirken İYİ Parti, Saadet ve ittifakın gölge ortağı HDP'nin de konuya yönelik açıklamaları bulunuyor. Diğer yandan Yargıtay'ın tepki çeken kararı tahliye edilen ve annesi Melek Çetinkaya'nın FETÖ'ye dizdiği methiyler ile gündem olan Taha Furkan Çetinkaya, Meclis'te Kılıçdaroğlu, İYİ Partili Erhan Usta ve HDP vekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ile de bir araya gelmişti.
Yuvarlak masa etrafında bir araya gelen Millet İttifakı'nın gündeminde Kanun Hükümünde Kararname (KHK) ile FETÖ'den görevinden uzaklaştırılanlar var.
Konuya ilişkin CHP, İYİ Parti, Saadet ve gölge ortak HDP'nin açıklamaları mevcut.
UZAKLAŞTIRILANLARA ALENİ DESTEK
Kemal Kılıçdaroğlu, 26 Ağustos 2021 tarihinde "O kanun hükmünde kararnamelerle görevden alınan, işine son verilen, ekmeği elinden alınan herkesi görevine iade edeceğim" ifadelerini kullanarak KHK'lılara selam çaktı.
Bu açıklamasının akabinden takvim yaprakları 2 Eylül 2021 tarihini gösterdiğinde tekrar KHK'lıları gündemine alan CHP Genel Başkanı, "Ben söz verdim, hepsini görevlerine iade edeceğim" şeklinde konuştu.
KHK'lılara her fırsatta destek sözü veren Kılıçdaroğlu, 18 Nisan 2022'de de "KHK ile insanlar görevlerinden atılmayacak. Onların haklarının tamamını teslim edeceğiz" paylaşımında bulundu.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "iktidarımızda hakkı gasp edilenlerin tüm haklarını eksiksiz kendilerine iade edeceğiz!" ifadelerini kullandı.
İYİ PARTİ DE MASUMLAŞTIRMAYA ÇALIŞIYOR
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de KHK ile görevinden uzaklaştırılanları masumlaştırma çabasına girişerek "Ne kadar gariban varsa içeride" şeklinde konuşmuştu.
YARGITAY'IN TARTIŞMALI FETÖ KARARINA MUHALEFETTEN TAM DESTEK
FETÖ'ye destek mesajlar vermekten çekinmeyen muhalefet partileri Yargıtay'ın FETÖ sanıkları ile ilgili verdiği tartışmalı karardan da memnun olmuştu.
Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman konuya ilişkin, "Suçsuz, günahsız 71 askeri öğrencinin tahliye edilmesi vicdanını yitirmeyen herkesi memnun etmiştir" ifadelerini kullanarak tepkileri üzerine topladı.
Yargıtay 15 Temmuz darbe girişimi kapsamında müebbet hapisle cezalandırılan askeri öğrencilerin cezasını bozmuş, bunun üzerine 66 FETÖ sanığı tahliye edilmişti.
FETÖ'YE ÖVGÜLER DÜZEN KİŞİNİN OĞLUNA TAHLİYE!
Hakkında tahliye kararı verilen askeri öğrencilerden biri de FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e methiyeler düzen Melek Çetinkaya'nın oğlu Taha Furkan Çetinkaya idi.
Melek Çetinkaya, "Fetullah Gülen'i tanımadığım için ben FETÖ teröristtir diyemiyorum" ifadelerini kullanarak Pensilvanya'daki iblise güzelleme yapmış, gerçek yüzünü ortaya dökmüştü.
Çetinkaya ailesi tahliye sonrası TBMM'ye giderek tutukluluğu süresince kendisine destek veren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Partili Erhan Usta ve HDP vekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ile de bir araya gelmişti.
FETÖ İTTİFAKI GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ
Tüm bu gelişmeler dikkate alındığında muhalefetteki FETÖ ittifakı bir kez daha gözler önüne serdi.
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