CHP’li Ekrem İmamoğlu’na yalanlama bu kez İSKİ’den geldi

ATIK SU TÜNEL UZUNLUĞU AK PARTİ'NİN YAPTIĞI KADAR

AK Parti döneminde yapımına başlanan Atık Su Kanal Şebeke Uzunluğu çalışmalarının açılışlarının yapıldığı ancak tünel çalışmalarının yapılmadığı resmi belgelere işlenirken yine İmamoğlu döneminde hazırlanan İSKİ 2021 yılı Faaliyet Raporu'nda İBB Başkanının 'Yeni atıksu tünelleri yapıyoruz' iddialarının da geçersiz olduğu görüldü. 2021 yılı İSKİ Faaliyet Raporu'nda da Atık Su Tünel Uzunluğu AK Parti döneminde tamamlandığı kadar olduğu 201 kilometrenin haricinde yeni bir atık su tüneli inşa edilmediği gözler önüne serildi.