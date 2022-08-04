04 Ağustos 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu açıkladı! 1017 personel alınacak

Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu açıkladı! 1017 personel alınacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.08.2022
ABONE OL
Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu açıkladı! 1017 personel alınacak

Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "1017 sürekli işçi alımı için ilan detayları Resmi Gazete’de yayımlanacak. Başvurular ise 8-12 Ağustos tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alınacak." açıklamasında bulundu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA