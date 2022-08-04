Çocuk tesliminde yeni dönem! 90 yıllık uygulama bitti

Yönetmelik çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin ilam ve tedbir kararlarının yerine getirilmesine dair görev, yetki ve sorumluluklar ile buna ilişkin usul ve esasları ortaya koyuyor.

Yeni çocuk teslim usulü ile birlikte 90 yıldır uygulanagelen icra yoluyla çocuk teslimi uygulaması sona eriyor. Bu yeni uygulama ile birlikte, boşanma süreci ve sonrasında çocukların ikincil örselenmelerine mahal verilmemesi amaçlanıyor.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çocuk Teslimi Ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına İlişkin İlam Ve Tedbir Kararlarının Yerine Getirilmesine Dair Yönetmeliğe göre;