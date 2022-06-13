13 Haziran 2022, Pazartesi
Mavi Vatan’daki filonun en güçlü sondaj gemisi: Abdülhamid Han! İşte özellikleri…
Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan dördüncü sondaj gemisinin adını Abdülhamid Han olarak belirlediklerini açıkladı. Başkan Erdoğan, "Mevcutla yetinmiyoruz. Yeni gemilerle filomuzun gücüne güç katmaya devam ediyoruz. Bu dördüncü gemimizle filomuzu çok çok güçlü hale getirdik" dedi. Peki Mavi Vatan'daki filonun 'En güçlüsü' olarak görev üstlenecek Abdülhamid Han sondaj gemisinin özellikleri neler? Abdülhamid Han sondaj gemisinin hem teknik donanımı hem de fiziki özellikleri ne? İşte ayrıntılar…
Giriş Tarihi: 13.06.2022 22:30
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