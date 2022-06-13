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Mavi Vatan’daki filonun en güçlü sondaj gemisi: Abdülhamid Han! İşte özellikleri…

Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan dördüncü sondaj gemisinin adını Abdülhamid Han olarak belirlediklerini açıkladı. Başkan Erdoğan, "Mevcutla yetinmiyoruz. Yeni gemilerle filomuzun gücüne güç katmaya devam ediyoruz. Bu dördüncü gemimizle filomuzu çok çok güçlü hale getirdik" dedi. Peki Mavi Vatan'daki filonun 'En güçlüsü' olarak görev üstlenecek Abdülhamid Han sondaj gemisinin özellikleri neler? Abdülhamid Han sondaj gemisinin hem teknik donanımı hem de fiziki özellikleri ne? İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 13.06.2022 22:30
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Mavi Vatan’daki filonun en güçlü sondaj gemisi: Abdülhamid Han! İşte özellikleri…

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni'nde oldukça önemli açıklamalarda bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Mavi Vatan’daki filonun en güçlü sondaj gemisi: Abdülhamid Han! İşte özellikleri…

"SONDAJ GEMİSİNİ 4'E ÇIKARDIK"

Dördüncü sondaj gemisine açıklamalar yapan Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Şimdiye kadar 3 adet sondaj gemisi ile iki adet sismik araştırma gemisini envanterimize kattık. Sondaj gemisini 4'e çıkardık.

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Mavi Vatan’daki filonun en güçlü sondaj gemisi: Abdülhamid Han! İşte özellikleri…

"SONDAJ GEMİMİZİN ADININ ABDÜLHAMİD HAN OLMASINA KARAR VERDİK"

Mevcutla yetinmiyoruz. Yeni gemilerle filomuzun gücüne güç katmaya devam ediyoruz. Bu dördüncü gemimizle filomuzu çok çok güçlü hale getirdik. Dördüncü sondaj gemimizin adının Abdülhamid Han olmasına karar verdik.

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Mavi Vatan’daki filonun en güçlü sondaj gemisi: Abdülhamid Han! İşte özellikleri…

"HEM EN DONANIMLISI HEM DE EN UZUNU"

Yedinci nesil olmasının yanı sıra 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ve çift güvenlik sistemiyle öne çıkan sondaj gemisi Abdülhamid Han, filosunun teknik açıdan hem en donanımlısı hem de en uzunu olarak "Mavi Vatan"daki hidrokarbon arama çalışmalarına güç katacak.

Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip 200 mürettebat kapasiteli gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğiyle mavi sularda etkin araştırma yürütülmesinde önemli rol oynayacak.

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Mavi Vatan’daki filonun en güçlü sondaj gemisi: Abdülhamid Han! İşte özellikleri…

ÇİFTE BAYRAM

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, geminin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Mersin'e ulaşmasının çifte bayram yaşattığını söyledi.