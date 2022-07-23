23 Temmuz 2022, Cumartesi
Türkiye'nin gururu: Akıncı Filo'nun "çelik kanatları" 7 dakikadan az sürede gökyüzünde
Hızlı ve çevik olmaları dolayısıyla "Akıncı" olarak anılan Adana İncirlik'teki 10'uncu Tanker Üs Komutanlığında konuşlu 152'nci Jet Filo Komutanlığı, 24 saat tuttukları alarm reaksiyon nöbetlerinde olası bir tehdide karşı F-16 savaş uçağıyla 7 dakikadan az sürede havalanıp hedefe odaklanıyor.
Giriş Tarihi: 23.07.2022 21:19 Güncelleme Tarihi: 23.07.2022 21:24
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