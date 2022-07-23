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Haberler Galeri Türkiye'nin gururu: Akıncı Filo'nun "çelik kanatları" 7 dakikadan az sürede gökyüzünde

Türkiye'nin gururu: Akıncı Filo'nun "çelik kanatları" 7 dakikadan az sürede gökyüzünde

Hızlı ve çevik olmaları dolayısıyla "Akıncı" olarak anılan Adana İncirlik'teki 10'uncu Tanker Üs Komutanlığında konuşlu 152'nci Jet Filo Komutanlığı, 24 saat tuttukları alarm reaksiyon nöbetlerinde olası bir tehdide karşı F-16 savaş uçağıyla 7 dakikadan az sürede havalanıp hedefe odaklanıyor.

Giriş Tarihi: 23.07.2022 21:19 Güncelleme Tarihi: 23.07.2022 21:24
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Türkiye’nin gururu: Akıncı Filo’nun çelik kanatları 7 dakikadan az sürede gökyüzünde

Türk Hava Kuvvetlerinin, hava ve sınır güvenliği, ulusal çıkarların korunması ve terörizmle mücadele çalışmalarında en önemli görevlerden birini 152'nci Jet Filo üstleniyor.

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Türkiye’nin gururu: Akıncı Filo’nun çelik kanatları 7 dakikadan az sürede gökyüzünde

10'uncu Tanker Üs Komutanlığında bulunan filo, gecenin zifiri karanlığında dahi hızlı ve çevik olmaları dolayısıyla, düşman topraklarına düzenledikleri ani baskınlarla bilinen "Akıncılara" benzetildiği için "Akıncı Filo" çağrı koduyla anılıyor.

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Türkiye’nin gururu: Akıncı Filo’nun çelik kanatları 7 dakikadan az sürede gökyüzünde

F-16 savaş uçaklarını kullanan filo, icra ettiği "Av-önleme" ve "Av-bombardıman" çoklu görevleriyle sınırların güvende kalmasını sağlıyor.

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Türkiye’nin gururu: Akıncı Filo’nun çelik kanatları 7 dakikadan az sürede gökyüzünde

Görevlere büyük bir dikkatle hazırlanan "Akıncı Filo" pilotları, operasyonun ve sahasının en ince ayrıntısına kadar incelendiği toplantılara katılıyor. Toplantıların ardından teçhizatlarını kuşanan pilotlar, vatan müdafaası için "çelik kanatlı" yol arkadaşlarıyla zorlu görevlere uçuyor.

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Türkiye’nin gururu: Akıncı Filo’nun çelik kanatları 7 dakikadan az sürede gökyüzünde

24 SAAT ALARM REAKSİYON NÖBETİNDELER

"Akıncı Filo", çoklu görevlerinin yanı sıra 24 saat boyunca alarm reaksiyon nöbeti de tutuyor.