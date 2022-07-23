Türkiye'nin gururu: Akıncı Filo'nun "çelik kanatları" 7 dakikadan az sürede gökyüzünde

Görevlere büyük bir dikkatle hazırlanan "Akıncı Filo" pilotları, operasyonun ve sahasının en ince ayrıntısına kadar incelendiği toplantılara katılıyor. Toplantıların ardından teçhizatlarını kuşanan pilotlar, vatan müdafaası için "çelik kanatlı" yol arkadaşlarıyla zorlu görevlere uçuyor.