Selçuk Bayraktar'dan Akıncı-B müjdesi! O uçuş da başarıyla tamamlandı
Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Akıncı-B'nin bir test uçuşunu daha başarıyla tamamladığını duyurdu. Akıncı-B'nin uçuş görüntülerini paylaşan Selçuk Bayraktar, "Fırtına gibi esiyor" ifadelerine yer verdi.
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin gözbebeği Akıncı-B hakkında önemli bir duyuru yaptı.
Akıncı-B'nin uçuşu sırada bir çekim gerçekleştiren Bayraktar, "Akıncı-B yüksek irtifadaki en ağır faydalı yükle dayanım uçuşunu başarıyla tamamladı. Şimdi pisti ve bizleri selamlamak için üzerimizden geçecek. Karşımızdan geliyor." şeklinde konuştu.
Akıncı-B uçuşunu başarıyla tamamlarken Türkiye'nin ilk yerli üretim S/İHA sistemi Baykar Bayraktar TB2'nin mimarı Bayraktar, görüntüleri "Fırtına gibi esiyor" ifadeleriyle paylaştı.
AKINCI'DAN REKOR ÜSTÜNE REKOR
KENDİSİYLE YARIŞIYOR
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmek üzere Savunma Sanayii Başkanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı heyetleri huzurunda dayanım, yüksek irtifa ve yüksek hız testleri gerçekleştirmek için 21 Haziran 2022 tarihinde saat 19:31'de havalanan Bayraktar AKINCI B, kendisine ait olan milli bir hava aracıyla ulaşılan en yüksek irtifa rekorunu yeniden kırdı.
Test kapsamında 45 bin 118 feet (13 bin 716 metre) irtifaya kadar yükselen Bayraktar AKINCI B, 20 saat 23 dakikalık uçuşun ardından Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'ndaki Bayraktar AKINCI Uçuş, Eğitim ve Test Merkezi'ne döndü.
İRTİFA REKORUNU 3 DEFA KIRDI
Bayraktar AKINCI TİHA'nın 2 adet 450 beygirlik motor konfigürasyonuyla görev yapan Bayraktar AKINCI A modeli, 8 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilen test kapsamında 38 bin 39 feet irtifaya çıkarak rekor kırmıştı. Bayraktar AKINCI B modeli ise 11 Mart 2022 tarihinde 40 bin 170 feet irtifaya çıkarak kendine ait rekoru daha yükseğe taşıdı. 22 Haziran 2022 tarihinde ise 45 bin 118 feet irtifaya çıkan Bayraktar AKINCI B, üçüncü kez irtifa rekoru kırmış oldu.
6 BİN 406 KİLOMETRE YOL KATETTİ
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek Bayraktar AKINCI B'lerin kabul faaliyetleri için Bayraktar AKINCI Uçuş, Eğitim ve Test Merkezi'nde bulunan Savunma Sanayii Başkanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı heyetleri de bu tarihi anlara tanıklık etti. AKINCI B, yüksek hız denemelerinin de gerçekleştirildiği 20 saat 23 dakika süren uçuş boyunca toplam 6 bin 406 kilometre yol katettikten sonra test faaliyetini başarıyla tamamladı.
AKINCI İLK KEZ ANADOLU KARTALI'NDA
Bayraktar AKINCI B, halihazırda devam eden test faaliyetlerinin yanı sıra eş zamanlı olarak Anadolu Kartalı Tatbikatı'nda da görev alıyor. Rekor uçuşunun gerçekleştirildiği sıralarda Doğu Akdeniz'de tatbikat kapsamındaki senaryoda görev uçuşunu gerçekleştiren Bayraktar AKINCI, böylece Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdiği 29 Ağustos 2021 tarihinden itibaren ilk kapsamlı Hava Kuvvetleri tatbikatında boy göstermiş oldu.
BATMAN'DAN KALKIP EGE'DEKİ HEDEFLERİ VURDU
Bayraktar AKINCI TİHA, yine Haziran ayı içerisinde İzmir Seferihisar'da icra edilen EFES-2022 Müşterek Atışlı Fiili Tatbikatı'nda Batman'da konuşlu olduğu üsten kalkış yaparak Seferihisar'daki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde belirlenen hedeflere atışlarını başarıyla gerçekleştirmiş ve Batman'daki üssüne geri dönmüştü.
İHRACAT GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR
Bayraktar AKINCI TİHA için şimdiye kadar 4 ülkeyle, Bayraktar TB2 SİHA için ise 22 ülke ile ihracat sözleşmesi imzalandı. Yapılan sözleşmeler kapsamında Bayraktar TB2 SİHA'ların teslimatları sürerken, Bayraktar AKINCI TİHA ve yer sistemlerinin 2023 yılından itibaren periyodik olarak teslim edilmesi hedefleniyor. 2021'de 664 milyon dolarlık S/İHA sistemi ihracatı gerçekleştiren Baykar, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan verilere göre savunma ve havacılık alanında en çok ihracat yapan firma oldu. Milli TİHA Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2 SİHA'ya ilgi duyan birçok ülke ile görüşmeler devam ediyor.
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