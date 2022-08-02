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CHP'li İBB iştiraki Boğaziçi Yönetim AŞ'den işçilere sendikal baskı! İş huzurunu bozmakta

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Giriş Tarihi: 02.08.2022 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022
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CHP’li İBB iştiraki Boğaziçi Yönetim AŞ’den işçilere sendikal baskı! İş huzurunu bozmakta

HAK-İŞ Konfederasyonu İstanbul İl Başkanı Mustafa İluk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Boğaziçi Yönetim AŞ'de işçilere sendikal baskı yapıldığını öne sürdü.

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