02 Ağustos 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan Akile Salih ve Abdullah el-Lafi’yi kabul etti

Başkan Erdoğan Akile Salih ve Abdullah el-Lafi’yi kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.08.2022 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022
ABONE OL
Başkan Erdoğan Akile Salih ve Abdullah el-Lafi’yi kabul etti

Son dakika! Başkan Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah el-Lafi’yi kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah el-Lafi'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA