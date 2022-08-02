02 Ağustos 2022, Salı
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Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.08.2022
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Pençe-Kilit Operasyonu’nda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini bildirdi. İşte ele geçirilen malzemeler...

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