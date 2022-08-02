02 Ağustos 2022, Salı
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Son dakika: Adnan Oktar Suç Örgütü’ne operasyon! Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna gözaltında

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.08.2022
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Son dakika: Adnan Oktar Suç Örgütü’ne operasyon! Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna gözaltında

Son dakika haberine göre Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü’ne operasyon düzenlendi. Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna’nın gözaltına alındığı açıklandı.

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