Kredi kartı borcu olanlara büyük kolaylık! İşte sosyal konut projesinin detayları! Başvuru şartları neler? Başkan Erdoğan’dan Kabine sonrası flaş açıklamalar

HAFTA SONU KOCAELİ'NDE VATANDAŞLARLA BULUŞACAĞIZ

İstanbul'un tarihi ve potansiyeliyle önde gelen ilçelerinden Eyüpsultan'da açılış törenine katıldık. Aynı gün İstanbul Arkeoloji sergilerinin açılışını da gerçekleştirerek tarih kokan İstanbulumuz'u hatırladık. 24 milyar liralık Ankara-Kayseri hızlı tren projesinin temelini attık. 70 bin kişinin katıldığı bu törenlerde alana ulaşana kadar bütün halkımızın ilgisi bizim için teveccühtür. 2 hafta boyunca çok sayıda kabul, toplantı ve görüşmeyle sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalıştık. Bu cumartesi de Kocaeli'de halkımızla, kardeşlerimizle toplu açılışlar, bütünleşmeyi yaşayacağız.

"HER ALANDA HEDEFLERİMİZİ BÜYÜTTÜK"



Türkiye'nin son 20 yılda demokrasi ve kalkınma yolunda kat ettiği mesafenin önemini, karşımıza çıkan küresel krizlerde bir kez daha görüyoruz. Son 20 yılda ülkemizin demokrasisini vesayetin cenderesinden çıkardık, temel hizmetlere yönelik alt yapımızı, adaletten emniyete, sanayiden spora kadar her alanda tamamlayarak ayağımızda geri kalmışlık prangasını attık. Her alanda hedeflerimizi büyüttük. Bu sürecin elde ettiğimiz kazanımların yanında büyük bedeller de ödedik. Bugüne kadar her başarımızı, sabra, azme borçluyuz. Önümüzdeki fırsatların ödediğimiz bedellerden çok daha büyük olduğunu bilerek hedeflerimize kararlılıkla yürüyeceğiz. Bizi bu tür oyunlarla sömürerek geri kalmışlığa mahkum edenler, artık kendi güvenlik ve refah seviyelerini korumakta zorluk çekiyorlar.