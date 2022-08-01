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TBMM olağanüstü toplanamadı! CHP'nin çağrısı karşılıksız kaldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.08.2022 Güncelleme Tarihi: 01.08.2022
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TBMM olağanüstü toplanamadı! CHP’nin çağrısı karşılıksız kaldı

Son dakika haberine göre CHP, 120 imzayla TBMM Başkanlığına başvurarak, TBMM Genel Kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılmasını istemişti. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı için gerçekleşmedi.

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