CHP'li Tunç Soyer'in 'Yüzülebilir Körfez' vaadi hayal oldu!
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, seçim vaadi olarak, "Yüzülebilir Körfez" projesini açıklamıştı. Soyer'in 'Göreve geldikten 3 yıl sonra burada yüzeceğim' dediği Bostanlı sahilinin son hali ise içler acısı durumda.
Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi seçimleri öncesi verdiği "Yüzülebilir Körfez" vaadi hayal oldu. CHP'li Soyer, " 3 yıl sonra Konak'tan Karşıyaka'ya yüzeceğim" demiş ve bunun için Körfez Dönüşümü Projesi'ni gerçekleştireceklerini söylemişti.
KİRLİLİK GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ
Ancak aradan geçen zamanda, Körfez'de bırakın yüzmeyi kokudan yanına yaklaşmak bile mümkün değil. Bir vatandaşın çektiği görüntülerde denizdeki kirlilik açıkça gözüküyor. Görüntülerde bir kamplumbağın da kirlilik nedeniyle öldüğü görüntülendi. Denizdeki kirliliği kayda alan vatandaş, "kokuyu tahmin edin" notunu düştü.
3 YIL SONRA BURADA YÜZECEĞİM
Soyer, göreve gelmeden önce " 3 yıl sonra Konak'tan Karşıyaka'ya yüzeceğim" demiş ve bunun için Körfez Dönüşümü Projesi'ni gerçekleştireceklerini söylemişti.
Ancak gelinen noktada, Körfez'deki kirlilik hala devam ederken, Soyer geçtiğimiz yıl "3 yıl" sözünü değiştirerek "Görev süremin sonuna kadar Körfez'de yüzeceğim" dedi.
Öte yandan; Köfrez kirliliğinin son bulmasında AK Parti kanadı yağmur suyu ve atık su hatlarının ayrıştırılması gerektiğini belirtirken AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "İzmir'de yağmur suyu ile kanalizasyon hattı bir arada. Bunun ayrıştırılması lazım. 5 bin kilometreye ihtiyaç var. 640 kilometresi yapılmış durumda" diyerek çalışmalarda katedilen yolu yeterli olmaması yönüyle eleştirdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KPSS Alan Bilgisi ve ÖABT ertelendi mi? 2022 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı iptal mi oldu? ÖSYM son durum
- İlkokul 1. sınıflar ne zaman okula başlayacak? 2022-2023 anaokulu ve 1. sınıf uyum haftası ne zaman?
- Fenerbahçe Slovacko maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu FB Slovacko maçı hangi kanalda?
- Aedes sivrisinek ısırığı belirtileri neler? Zika virüsü nedir? Zika virüsü belirtileri nelerdir? Zika virüsü ölümcül mü?
- ÖSYM son dakika: KPSS sınavı iptal mi? 2022 Lisans KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınavı iptal edilecek mi?
- AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı? MEB 2022 açık öğretim lise 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- LGS 3. tercih ne zaman bitiyor? 2022 LGS 2. nakil yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB takvimi duyurdu
- Önlisans KPSS başvuru nasıl yapılır? 2022 KPSS ön lisans ücreti ne kadar, nereye yatırılacak? Sınav tarihi ne zaman?
- MEB okulların açılacağı tarihi duyurdu: 2022-2023 okullar ne zaman açılacak? Yeni eğitim öğretim dönemi ne zaman başlıyor?
- Halis Aygün kimdir, kaç yaşında, nereli? ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı mı, neden görevden alındı?
- Temmuz ayı enflasyon oranı son dakika açıklandı! 2022 TÜİK TEFE TÜFE Temmuz ayı enflasyon oranı ne oldu?
- Petrol fiyatları düşüşte: Benzin ve motorine (mazot) indirim gelecek mi? 3 Ağustos akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL?