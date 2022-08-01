CHP’li Tunç Soyer’in ’Yüzülebilir Körfez’ vaadi hayal oldu!

Öte yandan; Köfrez kirliliğinin son bulmasında AK Parti kanadı yağmur suyu ve atık su hatlarının ayrıştırılması gerektiğini belirtirken AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "İzmir'de yağmur suyu ile kanalizasyon hattı bir arada. Bunun ayrıştırılması lazım. 5 bin kilometreye ihtiyaç var. 640 kilometresi yapılmış durumda" diyerek çalışmalarda katedilen yolu yeterli olmaması yönüyle eleştirdi.