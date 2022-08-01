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SON DAKİKA! Başkan Erdoğan, Mustafa Karadayı’yı Külliye'de kabul etti

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Giriş Tarihi: 01.08.2022 Güncelleme Tarihi: 01.08.2022
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SON DAKİKA! Başkan Erdoğan, Mustafa Karadayı’yı Külliye’de kabul etti

Son dakika haberi | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı’yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Görüşme basına kapalı yapıldı.

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