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Dikililer su kuyruğuna girdi! CHP'li belediye vatandaşı çileden çıkardı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.07.2022 Güncelleme Tarihi: 31.07.2022
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Dikililer su kuyruğuna girdi! CHP’li belediye vatandaşı çileden çıkardı

İzmir'in Dikili ilçesinde 36 saattir sürmekte olan su kesintisi sebebiyle vatandaşlar seneler öncesinde giderek ellerinde bidonlarla su tankerlerinden su almaya çalışıyor. Vatandaşlar mağdur olduğunu belirtirken, toplamda 3 gündür aralıklı su kesintilerinin olduğu belirtildi.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) atık su terfi hattının yenileme faaliyetleri kapsamında tatil bölgesi olan İzmir Dikili'de 36 saatlik su kesintisi yaşanıyor.

ELLERİNDE BİDONLARLA SU ALMAYA GİTTİLER

Su sıkıntısı çeken vatandaşlar, ellerinde bidonlarla su tankerlerinden su temin etmeye çalıştı.

Vatandaşlar mağdur olduklarını söylerken, suların dün gece saatlerinde kısa süreli geldiğini ancak sonra yeniden kesildiğini ifade etti.

3 GÜNDÜR ARALIKLI SU KESİNTİLERİ DEVAM EDİYOR

Altınova'da bulunan hatta elektrikle ilgili sorun yaşandığı, suyun mahalle mahalle sırayla yeniden verilmeye başlanacağı, toplamda 3 gündür aralıklı su kesintilerinin yaşandığı öğrenildi.

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