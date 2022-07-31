31 Temmuz 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri ABD'ye terörü besleme tepkisi! Terör örgütlerini pişiriyor

ABD'ye terörü besleme tepkisi! Terör örgütlerini pişiriyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.07.2022
ABONE OL
ABD’ye terörü besleme tepkisi! Terör örgütlerini pişiriyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütleri FETÖ, PKK ve DEAŞ'ın ABD tarafından desteklendiğini belirterek, "Avrupa'nın üzerinden de Türkiye'ye bunu göndermektedir. Bu kadar açık ve net. DAEŞ da aynıdır, FETÖ de, PKK da aynıdır." dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA