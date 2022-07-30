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Kahramanmaraş'ta deprem: AFAD'dan ilk açıklama geldi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.07.2022 Güncelleme Tarihi: 30.07.2022
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Kahramanmaraş’ta deprem: AFAD’dan ilk açıklama geldi

Son dakika haberi... AFAD, Kahramanmaraş'a bağlı Dulkadiroğlu ilçesinde 3,6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.

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