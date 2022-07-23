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İran açıkladı: Mossad ajanlarını yakaladık

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 23.07.2022
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İran açıkladı: Mossad ajanlarını yakaladık

İran, terör ve sabotaj saldırıları düzenlemek için ülkeye sızan İsrail istihbarat teşkilatı Mossad'a bağlı casusların yakalandığını açıkladı.

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